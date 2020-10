Kim Kardashian i njene sestre zarade i po milijun dolara za jednu reklamnu objavu na Instagramu.

Reality zvijezda Kim Kardashian (39) uživa u bogatstvu i luksuzu kao i cijela njena obitelj i u javnost je procurilo da zarade po jednoj reklami na Instagramu milijun dolara.

Kim je u emisiji Davida Lettermana potvrdila tu informaciju, štoviše otkrila je jednu zanimljivu činjenicu. Naime, ispričala je da više zaradi na Instagramu nego što je za jednu sezonu u showu "Keeping Up With The Kardashians" koji je proslavio nju i obitelj, piše Daily Mail.

"Ne bismo bismo bili to što jesmo danas bez 'Keeping Up With The Kardashians' i zato nastavljamo dijeliti živote. Čak i ako objavimo nešto na društvenim mrežama i zaradimo više nego u cijeloj sezoni", ispričala je Kim.

Američki mediji su svojedobno pisali da je klan Kardashian-Jenner 2017. potpisao ugovor za pet sezona showa i dobio 150 milijuna dolara. Nakon što je Kris Jenner, koja je svim kćerima menadžerica, uzela svojih 10 posto, svaki član obitelji je zaradio oko 4.5 milijuna dolara po sezoni.

Reality, koji su pratili milijuni ljudi diljem svijeta, završit će sljedeće godine nakon 14 godina emitiranja i 20 sezona. Inače, Kim 21. listopada slavi 40. rođendan i tada će lansirati novu kolekciju kozmetike "The Opalescent Collection".

Zbog toga je nedavno snimila video i fotografije na kojima izlazi iz goleme kartonske torte.