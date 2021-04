Nakon što ju je časopis Forbes proglasio milijarderkom, Kim Kardashian proslavila je vijest fotografijama u bikiniju.

Časopis Forbes ovog je tjedna Kim Kardashian proglasio milijarderkom, a reality zvijezda vijest je proslavila kako najbolje zna.

Kardashianka je na svojem Instagramu objavila fotografije na kojima u plićaku pozira bikiniju koji je savršeno istaknuo njene poznate obline.

"Sreća", kratko je napisala pored fotki na kojima izgleda sretnije no ikad i za koje je dobila milijune lajkova, a u komentarima su joj mnogi čestitali na laskavom statusu.

Kim se prvi put našla na Forbesovoj listi milijardera i zauzela je 2674 mjesto. Do milijarde je došla zahvaljujući zaradi od čak 780 milijuna dolara koje su u listopadu ostvarile njezine tvrtke KKW Beauty i Skims. Zaradila je i sudjelovanjem u obiteljskom realityju "Keeping Up with the Kardashians" te brojnim manjim investicijama, a poznato je da, baš kao i svoje sestre, dobiva milijune ze objave na društvenim mrežama.

Već se sredinom prošle godine šuškalo da je u bogatstvu prestigla svoju mlađu polusestru Kylie Jenner (23) koja je 2019. godine proglašena najmlađom milijarderkom na svijetu, ali joj je ugledni časopis titulu ipak oduzeo nakon što se doznalo da je lažirala zaradu kako bi njezin bred djelovao profitabilnije. No i Kylie je sada također dospjela na listu.

Među milijarderima je od travnja 2020. godine i Kimin uskoro bivši suprug Kanye West čije se bogatstvo procjenjuje na oko 1,3 milijarde dolara, iako on tvrdi da na računi ima čak 3,3 milijarde.

Kim i Kanye, koji su stekli i zajednički nadimak Kimye, razvode se nakon 7 godina braka u kojem su dobili četvero djece. Najstariju North (7) rodila je Kim, dok su Sainta (5), Chicago (3) i Psalma (1) rodile surogat majke.