Kim Kardashian i njen novi dečko Pete Davidson debitirali su kao par na crvenom tepihu na zabavi u organizaciji Bijele kuće, a Kim je opet oduševila odabirom haljine.

Zvijezda reality showa ''Keeping up with the Kardashians'' Kim Kardashian s 13 je godina mlađim dečkom Peteom Davidsonom prvi put prošetala crvenim tepihom.

Par je zajedno stigao na proslavu White House Correspondents' Association večeri, a pred fotografima nisu skrivali koliko su zaljubljeni.

Pete je neprestano zaljubljeno gledao u Kim dok je ona pozirala fotografima, a dao joj je i mali poljubac na vrh glave.

Kim je prisutne opet oduševila izborom odjevne kombinacije te je zasjala u dugoj šljokičastoj haljini te ''mokroj'' kosi po kojoj je već vrlo dobro poznata, dok je Pete odjenuo crno odijelo, crne tenisice i na oči stavio crne sunčane naočale.

Kardashianka i komičar svoju su vezu započeli u studenom prošle godine, a paparazzi su ih prvi put ulovili u siječnju na odmoru na Bahamima.

Vezu su pokušavalai držati privatnom zbog svježeg razvoda između Kim i repera Kanye Westa.

Naime, Kanye i Kim u braku su bili od 2014. godine, a zajedno imaju četvoro djece, 8-godišnju North, 6-godišnjeg Sainta, 4-godišnju Chicago i 2-godišnjeg Psalma.

Zbog Kanyeove bolesti i bipolarnog poremećaja, Kim je provodila teško razdoblje u braku i zbog Kanyeovih nebuloznih ispada po društvenim mrežama i javnosti odlučila je podnijeti zahtjev za razvod braka.

Međutim, Kanye se s ovom odlukom teško pomirio pa je, otkad se pročulo za vezu Kim i Petea, često javno prijetio Peteu, a imali su i sukob na društvenim mrežama u kojem su objavljene privatne poruke između ovog dvojca.

Tko je žena koja uz Beckera stoji unatoč svemu? Govori pet jezika, a u zatvor ga je ispratila poljupcem +22

Već 26 godina obožavaju jedno drugo: Njihova je priča jedna od rijetkih u svijetu poznatih gdje se skandal ne spominje +24