Kerry Katona otkrila je detalje svog teškog djetinjstva i mučnih prvih uspomena koje su joj ostale urezane duboko u sjećanje.

Britanska pjevačica i bivša članica grupe Attomic Kitten, 40-godišnja Kerry Katon kroz suze je otkrila najranija sjećanja iz djetinjstva koja su obilježila njezin cijeli život.

Naime, Kerry se slomila do suza gostujući u prvoj epizodi emisije "Celebrity SAS: Who Dares Wins" nakon što se dotaknula svoje problematične prošlosti, a onda je i za New! magazine progovorila o jednom od najgorih trenutaka u svom životu.

"Moje najranije sjećanje je gledanje majke kako si reže žile na zapešćima. Imala sam tri godine. Bila je manično depresivna i samoozljeđivala se sve do moje 15. godine. Takav je bio moj život. Danas sam daleko od djevojke koja je odrastala u udomiteljskim obiteljima. Ne žalim zbog ničega, ni zbog droge, brakova, bankrota. Sve me je to dovelo do ovoga gdje sam danas", priznala je Kerry.

Dodala je i kako se u emisiji prisjetila i zlostavljanja u braku s bivšim suprugom Georgeom Kayom koji je preminuo 2019. godine, nakon što se predozirao kokainom. Njihov trogodišnji brak Kerry je opisala kao razdoblje u kojem se osjećala bezvrijednom.

"Kad je George umro, javilo se puno miješanih emocija, ali bila sam jako ljuta. Pitala sam se kako se usudio umrijeti nakon što je meni i djeci sve to priuštio. Najgori razgovor koji sam morala voditi bio je onaj s 5-godišnjim sinom, kada sam sam mu morala reći mu je tata umro", izjavila je.

Svojom iskrenošću Kerry je dirnula brojne obožavatelje koji su joj putem društvenih mreža iskazali veliku podršku.

"Rasplakala si i mene", "Kerry ti si tolika inspiracija", "Ponosni smo na tebe", poručili su joj.

Kerry Katona proslavila se u grupi Attomic Kitten, a danas umjesto pjevanjem pažnju javnosti plijeni svojim izgledom i novim načinom života i činjenicom da više na nalikuje na samu sebe od prije nekoliko godina.

Nerijetko šokira svojim fotografijama i snimkama koje objavljuje na društvenim mrežama, iako je oduvijek otvoreno govorila o strogim dijetama kojima se odlučila podvrgnuti nakon što je prikupila značajan višak kilograma. Nikada nije krila ni odlaske na estetske zahvate i nekoliko je puta o tome javno progovorila.

Sve je počelo nakon što je rodila i počela se boriti s mentalnim problemima, ali i ovisnošću o alkoholu. Tvrdi da je odluku o odlascima pod nož donijela zato jer je vjerovala da joj nikakve dijete niti vježbe neće pomoći, a liposukcija je bila jedan od prvih estetskih zahvata kojima se podvrgnula. Uslijedilo je smanjivanje grudi, ubrizgavanje botoksa u lice, podizanje obraza, povećanje usana i korištenje filera.

Na kraju je višak kilograma izgubila iz pomoć svog dečka i osobnog trenera Ryana Mahoneyja na što je danas jako ponosna.