Kelly Brook u Londonu odrađuje poslovne evente na kojima itekako privlači pažnju od koje i živi.

39-godišnju Britanku već godinama svrstavaju na liste najljepših žena na svijetu.

Pritom mislimo na glumicu, voditeljicu i starletu Kelly Brook koja je itekako promijenila izgled od svojih početaka.

I dok je zanosna brineta u početku bila mršavica, s vremenom je njezino tijelo počelo poprimati obline za kojima su poludjeli muškarci, ali i žene diljem svijeta. Iako su neki negodovali zbog toga, više je onih koji se dive njezinom "stvarnom" tijelu.

Ono je prije nekoliko godina čak proglašeno "najljepšim na svijetu", oko čega se lome koplja i dan danas, no Kelly ističe kako se nikada nije osjećala bolje u vlastitoj koži.

A svoje je obline nedavno uvukla u srebrni kombinezon sa šljokicama za jedan službeni event u Londonu koji je uparila s turbo visokim štiklama te raskošnim valovima u kosi, zbog čega nikako nije mogla proći neopaženo, no upravo je medijska pažnja ono od čega ova ljepotica živi i to jako dobro.



S pažnjom dolaze i angažmani, a ako netko zna kako privući pozornost medija, i to ne samo britanskih, onda je to Kelly za koju se šuška i kako se zaručila za dugogodišnjeg dečka, 6 godina mlađeg modela i osobnog trenera Jeremyja Parisija.

Ako se udala, bit će to Kelly prvi brak, no ako se radi o zarukama, s tim starleta ima malo više iskustva.

Naime, Kelly je već bila zaručena za američkog glumca Billyja Zanea, najpoznatijeg po svojoj ulozi u "Titanicu". Par se upoznao 2004., a trebali su se vjenčati 2008. No umjesto da izmijene zavjete - prekinuli su.

Nakon Billyja Kelly je ljubila igrača ragbija Thoma Evansa s kojim je 2011. ostala i trudna. Nažalost je tada imala spontani pobačaj, a par je prekinuo dvije godine kasnije.