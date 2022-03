Đina Džinović kći je Harisa i Meline Džinović, koja na društvenim mrežama broji više od 100 tisuća pratitelja i rado se hvali luksuzom u kojem živi.

Kći legendarnog bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića i zagrebačke dizajnerice Meline Džinović, 18-godišnja Đina Džinović velika je zvijezda na društvenim mrežama.

Mladu influencericu u usponu na TikToku prati više od 100 tisuća ljudi, dok na Instagramu broji gotovo 50 tisuća pratitelja, a najčešće se na društvenim mrežama hvali svojim luksuznim načinom života.

Tako je u jednoj od posljednjih objava na TikToku pokazala djelić luksuzne vile u kojoj s obitelji živi u Beogradu, kojom je sve očarala.

"Ovo je veće od moje općine", jedan je od komentara koji se izdvojio.

Prema pisanju Blica, obitelj se u luksuznu vilu doselila nedavno, a Haris navodno nije želio štedjeti na njezinu uređenju, pa se u sklopu nje nalaze teretana i spa-centar, a priča se da je sve to platio dva milijuna eura.

Mlada Đina pratiteljima je priznala i da već ima filere u usnama nakon što je netko primijetio kako djeluju napuhano i neprirodno.

Njezin otac ne razumije potrebu za tim, kao ni za dokumentiranjem života na društvenim mrežama.

"Ja ovo danas ništa ne priznajem. Ne bi njima pao TikTok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebali bi ustajati u pet sati ujutro i odraditi smjenu", komentirao je Haris za Blic te je dodao i kako mu ne pada na pamet pratiti kćer na društvenim mrežama.

"Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vrijeđa mi inteligenciju", kazao je.

Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to branila majka, ali onda je nakon nekog vremena popustila njezinim molbama.

