Đina Džinović pokazala je na Instagramu luksuznu vilu u kojoj živi s ocem Harisom i majkom Melinom.

Kćer legendarnog pjevača Harisa Džinovića, 17-godišnja Đina Džinović na svom je profilu na Instagramu pokazala dio luksuzne obiteljske vile na Senjaku u Beogradu, a otkrila je i da kod njih već prevladava blagdanski duh.

Đina je u pričama na Instagramu objavila fotografije raskošno okićenog bora i pokazala dio stubišta te dnevni boravak koji je prigodno ukrašen.

Prema pisanju Blica obitelj se u luksuzno vilu doselila nedavno, a Haris navodno nije želio štedjeti na njezinu uređenju, pa se u sklopu nje nalaze teretana i spa-centar, a priča se da je sve to platio dva milijuna eura.

Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to branila majka, ali onda je nakon nekog vremena popustila njezinim molbama.

"To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno", ispričala je Melina jednom prilikom za Puls Online.

