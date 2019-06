Katy Perry i Orlando Bloom planiraju vjenčanje krajem godine.

Pjevačica Katy Perry i glumac Orlando Bloom finalizirali su planove za svoje vjenčanje. Prema pisanju magazina People, 34-godišnja Katy i 42-godišnji Orlando bračne će zavjete izmijeniti krajem ove godine.

Golupčići su se zaručili ovog Valentinova, nakon što je zgodni glumac kleknuo pred svoju odabranicu s dijamantnim prstenom o obliku cvijeta, a strani mediji prenose kako su odlučili imati maleno i intimno vjenčanje.

"Unajmili su osobu za planiranje vjenčanja kako bi finalizirali i dogovorili sve detalje. Čini se kako u tome Katy vodi glavnu riječ, ali i Orlando je u sve uključen. Ne djeluju kao da su zbog toga pod stresom. Bit će to zabava s obitelji i prijateljima", otkrio je izvor blizak paru.

Sve do nedavno nisu otkrivali puno detalja o vjenčanju kao ni konačan datum kada će izgovoriti sudbonosno da. To nije ni čudno obzirom na to da su se prvi put službeno u javnosti pojavili tek prošle godine.

Vijest o zarukama Katy je otkrila u emisiji "Good Morning America".

"Netko je odlučio provesti cijeli život sa mnom. Nemamo još datum, ali definitivno uživamo u svemu" izjavila je Katy.

Par je u vezi od početka 2016. godine, nakon što su počeli očijukati na dodjeli nagrada Zlatni globus. U ožujku 2017. godine su prekinuli ali su ostali prijatelji i nastavili se družiti, a romantični odmor na Maldivima ponovno je rasplamsao strasti.

Prije Orlanda, Katy je bila udana za komičara Russella Branda za kojeg se udala na raskošnom vjenčanju u Indiji 2010. godine. U braku s njime provela je dvije godine, a razlog razvoda bila je njegova nevjera. Orlando je bio u braku s manekenkom Mirandom Kerr od 2010. do 2013. godine u kojem su dobili danas 8-godišnjeg sina Flynna.