Kamala Harris i Doug Emhoff su u braku od 2014., a upoznali su ih zajednički prijatelji koji su im dogovorili prvi spoj.

Kamala Harris (56) gostovala je sa svojim suprugom Dougom Emhoffom (56) u emisiji "Sunday Morning" gdje su supružnici otkrili detalje o početku svoje veze.

Naime, budućoj američkoj potpredsjednici i odvjetniku su prvi spoj dogovorili njihovi zajednički prijatelji te se nikad prije toga nisu upoznali. Kamala je otkrila voditeljici da je bila jako znatiželjna i smijući se priznala da je Douga istražila na Googleu.

"Nitko me još to nije pitao! Da, napravila sam to! Smiješno je što me to pitate. Da, moja najbolja prijateljica mi je namjestila spoj i rekla da joj vjerujem. Htjela je da se prepustim svemu tome i na kraju mi je rekla: 'Nemoj ga guglati!' No učinila sam to", ispričala je Harris.

To je iznenadilo njenog supruga. "Ovo je otkriće", rekao je Doug. Otkrio je da mu je nakon spoja trebalo dugo vremena da sroči dobru glasovnu poruku za Kamalu i da je to napravio uz pomoć prijatelja. "Ostavio sam joj smiješnu poruku koju je ona sačuvala i pušta mi na našu godišnjicu svake godine. Mislio sam da mi se nikad neće javiti nakon toga, ali...", ispričao je odvjetnik.

"Bila je divna", istaknula je Harris. "Stvar je u tome što je Doug baš ono što je. Potpuno je autentičan i jasan o stvarima o kojima mari. To je obitelj, njegov posao..", dodala je buduća američka potpredsjednica. Njen muž je potvrdio njezine riječi.

Inače, Kamala će biti prva potpresjednica u američkoj povijesti, a time će Doug postati prvi muškarac na položaju druge američke dame. "Drugi gospodin. Prvi drugi gospodin", pojasnio je Emhoff svoju poziciju.

Harris se udala za odvjetnika 2014. godine i postala pomajka njegovom sinu Coleu i kćeri Elli. Prošle godine je progovorila o tome iskustvu napisavši članak za magazin Elle.

"Kada smo se Doug i ja vjenčali, Cole, Ella i ja smo se dogovorili da nam se ne sviđa izraz pomajka. Umjesto toga su smislili riječ 'Momala'", otkrila je Harris.

Prošle godine je pokazao koliko je spreman zaštititi ju na svakom koraku. Naime, na predizbornom skupu kada je pokušala postati kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednika Amerika, na nju je nasrnuo nepoznati muškarac. Zaštitari nisu stigli ni reagirati jer je agresivnog neznanca na tlo oborio njezin suprug Doug.

Javnost Kamalinu obitelj naziva oličenjem moderne obitelji, a njenom mužu ne smeta što će također obnašati povijesnu titulu baš poput njegove supruge. Odlučio je i svoj posao prilagoditi njenoj karijeri pa će tako raditi kao odvjetnik preko sestrinske tvrtke u Washingtonu.