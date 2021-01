Kamala Harris je na Instagramu je objavila fotografiju iz svojih studentskih dana kada je vikendima s prijateljima prosvjedovala protiv aparthejda u Južnoj Africi i drugih važnih, političkih tema.

Kamala Harris upisala se u povijest kao prva žena u povijesti na funkciji potpredsjednice američke Vlade te prva osoba crne kože i azijskog podrijetla na toj poziciji američke politike.

Na inauguraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena pojavila se odjevena u simboličnu ljubičastu boju koja prema pisanju stranih medija simbolizira želju za američko jedinstvo jer je mješavina plave boje Demokratske stranke i crvene boje Republikanaca. Također, ljubičasta simbolizira i pokret sufražetkinja. "Ljubičasta je boja odanosti i postojanog stremljenja određenom cilju", objašnjeno je u biltenu Nacionalne ženske stranke u SAD-u.

Kamala je interes za politiku pokazala već u mladosti, dok je kao studentica ekonomije i prava na uglednom afroameričkom sveučilištu Howard u Washingtonu vikendima s prijateljima prosvjedovala protiv aparthejda u Južnoj Africi i drugih važnih, političkih tema. Studentskih dana se uoči inauguracije prisjetila i na svojem Instagramu gdje je pokazala i kako je tada izgleda, a s kratkom kosom i kulerskim, tamnim sunčanim naočalama, Kamala je na fotkama iz mladosti gotovo neprepoznatljiva.

Kad je stekla diplomu 1989., Harris je donijela odluku da želi postati tužiteljica i odradila je praksu na Višem sudu okruga Alameda u Oaklandu, gdje je nakon toga dobila i stalni posao. Devet godina kasnije ponudili su joj posao u uredu tužitelja u San Franciscu. Kamala ju je prihvatila i tu je krenula ulazna putanja njene karijere. Sljedeći veliki uspjeh njezine karijere bila je pozicija državne odvjetnice Kalifornije 2010. godine, koja je također prvi put pripala Afroamerikanki. Zahvaljujući uspjesima oko zalaganja za ljudska prava, kao i na sudu, 2016. godine uspjela je ući u američki Senat. Radila je u odjelu za nacionalnu sigurnost i vladino djelovanje, odboru za pravosuđe i proračune te u odboru za obavještajnu službu.

Dok nije ušla u kampanju s Joeom Bidenom, Kamala Harris htjela je samostalno doći do titule predsjednice. Svoju je kandidaturu za predsjedničku nominaciju objavila još u siječnju 2019. godine i neko je vrijeme bila poznata kao jedna od najistaknutijih i obećavajućih imena u kampanji. Pobjedu je ipak odnio Joe i vratio ju u igru kao svoju buduću potpredsjednicu, što je na koncu i postala.

Inače, Harris je rođena u Oaklandu 20. listopada 1964. godine kao kći dvoje imigranata, majke Shyamale Gopalan, koja je rođena u Indiji, i oca Donalda J. Harrisa, koji je rođen na Jamajci. Njezini roditelji su se razveli kada je imala pet godina, a ima i mlađu sestru Mayu. Odgojila ju je majka, istraživačica gena povezanih s rakom dojke i aktivistica za ljudska prava, od koje je naslijedila aktivistički duh i koja joj je najveći životni uzor.

Kamala je napisala tri knjige: "Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer", "The Truths We Hold: An American Journey" i dječju slikovnicu "Superheroes Are Everywhere".

Od 2014. godine je u braku s odvjetnikom Douglasom Emhoffom te je pomajka njegovoj djeci iz prethodnog braka, sinu Coleu i kćeri Elli.

Javnost Kamalinu obitelj naziva oličenjem moderne obitelji, a njenom mužu ne smeta što će također obnašati povijesnu titulu baš poput njegove supruge. Naime, on je prvi muškarac koji će u Bijeloj kući nositi naziv "druge dame". Odlučio je i svoj posao prilagoditi njenoj karijeri pa će tako raditi kao odvjetnik preko sestrinske tvrtke u Washingtonu.