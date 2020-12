Renée Zellweger je od uloge slatkice Bridget postala potpuno druga žena jer je pretjerala s mršavljenjem i zahvatima na licu.

Renée Zellweger (51) prije skoro 20 godina je snimila prvu komediju popularne franšize "Dnevnik Bridget Jones" koja je obilježila njezinu glumačku karijeru.

Filmski serijal je nastao po trilogiji Helen Fielding čiju je prvu knjigu objavila 1996. Renée se od uloge slatkice Bridget Jones, Britanke koja ima nekoliko kilograma viška koji ne znače puno jer ih nadomješta svojim odličnim smislom za humor i velikim srcem drastično promijenila.

Glumica kao da nije ista žena koja je snimila prvi film, a u posljednjem, trećem "Beba Bridget Jones" iz 2016. se to dosta primijećuje. Naime, Zellweger se potpuno transformirala. Šokira javnost svojom mršavošću, ali i licem na kojem nema više onih slatkih punih obraza po kojima je bila prepoznatljiva.

Kako pišu strani mediji, a i vidljivo je da se Renee podvrgla cijelom nizu plastičnih operacija zbog kojih je njezino lice danas gotovo neprepoznatljivo. Botoks i zatezanje kože lica doveli su do toga da je nekoć svima poznato lice postalo deformirano. Zellweger se zbog toga na svečanim događanjima jedva uspijeva nasmiješiti, a mnogi se pitaju što joj je to trebalo, no čini se da je pala pod utjecaj nekih holivudskih normi.