Justin Theroux i Jennifer Aniston razveli su se ove godine, a Justin je tek sada odlučio progovoriti o osjećajima i situaciji u kojoj su se našli.

Glumac Justin Theroux prekinuo je sedam mjeseci dugu šutnju o razvodu od slavne "prijateljice" Jennifer Aniston, koji se odigrao ranije ove godine.

Par je bio zajedno pet godina, a vijest o razvodu objavili su u veljači, navodeći u službenoj izjavi da je odluka o tome bila zajednička i pažljivo donešena. Justin se nakon toga nije oglasio o tome, sve dosad.

Progovorivši za The New York Times, inzistirao je na tvrdnji da je prekid bio prijateljski ali da mu se svejedno srce slomilo. Bila je to šokantna vijest za fanove diljem svijeta, pogotovo obzirom na činjenicu da su sve htjeli odraditi privatno, bez prevelikog uplitanja javnosti, a nosili su titulu jednog od omiljenih holivudskih parova.

Justin je sada priznao kako jednostavno nije osjećao da duguje javno objašnjenje o razlozima razvoda.

"Dobre vijesti su da, biram riječi vrlo pažljivo sada, da je to bio jedan nježan i obziran prekid, bez ikakvih neprijateljskih osjećaja. Sve je bilo na prijateljskoj razini. Dosadno je to možda, ali znate, poštujemo jedno drugo dovoljno da si ne nanosimo bol. Bilo je srcedrapajuće i bolno u smislu da nam prijateljski odnos neće ostati isti. Ali i to se sada mijenja i oboje smo ponosni zbog toga", izjavio je Justin.

Nakon šokantnog razvoda, svi su komentirali kako Jennifer izgleda bolje nego ikad, a Justina se počelo povezivati s mlađim djevojkama.