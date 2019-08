Glumac Jude Law trenutno glumi najpoznatijeg svjetskog svećenika, a u privatnom životu bio je sve samo ne uzoran primjer vjernosti i morala.

Slavni glumac i zavodnik svjetskog glasa, Jude Law, trenutno je posve zaokupljen snimanjem serije "The New Pope" koja je zapravo nastavak serije "The Young Pope" iz 2016. godine.

46-godišnji Jude nedavno je pokazao nevjerojatne mišiće i tijelo koje je izmamilo uzdahe i muškaraca i žena. Šečući plažom u Veneciji, Jude je pokazao kako za njega doista vrijedi ona "što stariji, to bolji". Uz njega je na pješčanoj plaži snimljena i glumica Ludivine Sagnier, koju ćemo također gledati u novoj seriji, kao i veći broj razgolićenih ljepotica.

Premijera serije trebala bi se održati ove godine, no iako se javnost jako veseli nastavku hvaljenog "The Young Pope", detalji radnje nisu otkriveni pa je snimanje obavijeno misterijom.

Iako danas oduševljava izgledom i glumom te se u medijima većinom pojavljuje zbog svojih projekata, Jude Law nekoć je bio najslavniji razvratnik i preljubnik Hollywooda. Njegov je život bio obilježen ljubavnim usponima i padovima kao i mnogobrojnim ljepoticama koje nisu odoljele njegovom šarmu.

Ovaj dobitnik nagrade BAFTA, višetruki kandidat za Zlatni Globus i Oscar, prije 15-ak godina bio je poznat po svojim seks skandalima i aferama. Naime, britanski ljepotan je od 1997. do 2003. bio u braku sa Sadie Frost, kolegicom glumicom koju je upoznao za vrijeme snimanja filma "Shopping". Sadie mu je rodila troje djece, a brak je neslavno završio zbog glumčeve afere sa Siennom Miller.

Miller i Law su se upoznali na snimanju filma "Alfie" 2003., a samo par mjeseci nakon upoznavanja su se i zaručili. Ipak, ljubav nije potrajala jer Law očito nije bio spreman obvezati se samo jednoj ženi.

U srpnju 2005. glumac je izdao javno priopćenje u kojem se ispričao svojoj zaručnici jer ju je varao sa dadiljom svoje djece. Očekivano, lijepa Sienna nije mu to oprostila pa su prekinuli u 2006., nakon par mjeseci pokušavanja da prošlost ostave iza sebe.

Taj ljubavni brodolom nije spriječio glumca da potraži utjehu u naručjima drugih ljepotica, pa je tako 2008. postao otac po četvrti put. Njegova kratka veza s manekenkom Samanthom Burke rezultirala je rođenjem Lawove druge kćeri, a 2015. je dočekao i svoju treću kćer. Tako je 2015. sa Catherine Harding dočekao svoje peto dijete i time postao otac tri djevojčice i dva dječaka.

Ipak, niti jedna od dama koje su mu rodile djecu ga nisu uspjele odvesti pred olatr po drugi puta. Uspjelo je to tek nedavno Phillipi Coan u svibnju 2019. godine. Za sada par nema planova za proširenje obitelji.

Prijatelji i obitelj glumca nadaju se da će se uz svoju novu odabranicu napokon skrasiti u 46. godini te da više neće šarati. S obzirom da je upravo objavljen novi trailer za seriju "The New Pope" koji izgleda sjajno, možemo zaključiti kako glumcu trenutno sve ide od ruke - i karijera i privatan život.