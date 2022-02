Joy Corrigan snimljena je na odmoru u Meksiku gdje uživa i zabavlja se s prijateljicama i dečkom Mehranom Moghaddamom.

Popularna američka manekenka i anđelica Victoria Secret Joy Corrigan snimljena je kako partija na jednoj od luksuznih jahta na odmoru u Meksiku, a čini se da joj dobre zabave nimalo ne nedostaje.

27-godišnja Joy prvo je plesala u bikiniju s nekoliko prijateljica na palubi broda i pozirala za društvene mreže, no čim se pojavio njezin dečko, poduzetnik Mehran Moghaddam, bacila mu se u zagrljaj i prepustila vrućim poljupcima što su se zabilježili tamošnji paparazzi.

Osim na modnim pistama i snimanjima Joy je popularna i na društvenim mrežama, na Instagramu je trenutno 817 tisuća ljudi s kojima rado dijeli svoje golišave fotografije, a u jednom od intervjua priznala je kako nije sramežljiva i da će muškarcu koji joj se sviđa to otvoreno i pokazati.

"Pozovite ga na spoj, tko kaže da djevojke to ne smije prve učiniti? Pretpostavljam da je to tako jer jednostavno znam što želim. Privlače me tipovi koji me mogu nasmijati, sviraju neki instrument ili me može pobijediti u šahu. Obitelj mi je također jako važna, pa ako mu je stalo do pravih obiteljskih vrijednosti, vrijedi ga pokušati zadržati. Za mene je jednako seksi i frajer koji se brine o svom tijelu i aktivno se bavi vježbanjem", izjavila je Joy za Maxim.

