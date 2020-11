Joy Corrigan pozirala je u tijesnom badiću na plaži u Miamiju gdje je odrađivala modno snimanje i privlačila pažnju.

Američka manekenka i Playboyev model Joy Corrigan ima pune ruke posla i tijekom pandemije koronavirusa koja ju nije usporila, snimanja novih editorijala odrađuje iz tjedna u tjedan, a jedno od posljednjih je ono na plaži u Miamiju.

25-godišnja Joy pozirala je u bijelom tijesnom bikiniju koji je jedva obuzdao dekolte dok je zavodljivo mijenala poze pred objektivom i pritom se nije obazirala na mnoge znatiželjne poglede slučajnih prolaznika. Mnogima je za oko zapela i njezina top forma za koju je zaslužna dijeta bazirana na biljnoj prehrani.

Osim na modnim pistama i snimanjima Joy je popularna i na društvenim mrežama, na Instagramu je trenutno gotovo 670 tisuća ljudi s kojima rado dijeli svoje golišave fotografije. Nedavno je u jednom od intervjua priznala kako nije sramežljiva i da će muškarcu koji joj se sviđa to otvoreno i pokazati.

"Pozovite ga na spoj, tko kaže da djevojke to ne smije prve učiniti? Pretpostavljam da je to tako jer jednostavno znam što želim. Privlače me tipovi koji me mogu nasmijati, sviraju neki instrument ili me može pobijediti u šahu. Obitelj mi je također jako važna, pa ako mu je stalo do pravih obiteljskih vrijednosti, vrijedi ga pokušati zadržati. Za mene je jednako seksi i frajer koji se brine o svom tijelu i aktivno se bavi vježbanjem", izjavila je Joy za Maxim.