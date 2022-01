Josipa Lisac nazočila je komemoraciiji Akiju Rahimovskom u Zagrebu, nakon koje je za Novu TV otkrila i što misli o njegovom životu i radu.

Pjevač i frontmen Parnog valjka Aki Rahimovski ostavio je golemi trag još za života kako na domaću publiku i onu u regiju, tako i na brojne glazbenike koji nikako nisu htjeli propustiti komemoraciju koja je održana njemu u čast u Zagrebu.

Među njima je bila i naša legendarna glazbenica Josipa Lisac koja je otkrila kakvo mišljenje ima o Akiju i čemu je svjedočila od samih početaka njegove glazbene karijere.

"Sjajan trag je ostavio, svu silnu energiju koju su svi osjetili. Ja ga poznajem dugi niz godina, od samih početaka, ja sam svjedok svega od samih početaka i mogu sa sigurnošću reći da je jedna posebna osoba. Svi zapravo koji jesu veliki i nose tu posebnost, tu izuzetnu muzikalnost. Imao je izuzetno strast, zato jesu posebni ljudi. Bio je fenomalnog glasa, imao je cijelo vrijeme osmijeh od uha do uha i to smo svi voljeli zapravo. Nama je koji ostajemo teško. Aki nam je ostavio sjajan trag koji će mnoge inspirirati, to su veliki ljudi. Trebamo zapamtiti te slike s koncerata, to je bio on", izjavila je između ostalog Josipa, a cijelu njezinu izjavu koju je dala za Novu TV pogledajte u videu.

Posljednji ispraćaj glazbenika koji je obilježio čitavu jednu eru održao se u četvrtak na zagrebačkom Mirogoju.

Aki je iznenada preminuo u subotu, 22. siječnja, u bolnici u Novom Mestu, u kojoj je završio nakon što mu je naglo pozlilo. Imao je 66 godina.

Ostat će upamćen kao jedan od najvećih vokalnih interpretatora, frontmen Parnog valjka i neumorni glazbenik koji je kroz pet desetljeća karijere svojim jedinstvenim glasom i neumornom energijom izvedbe obilježio živote svih generacija.

