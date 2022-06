Johnny Depp oglasio se nakon što je pobijedio na sudu protiv Amber Heard, a poznato je i gdje je bio za vrijeme čitanja presude.

Johhny Depp dobio je tužbu za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard, koja je njega tužila za obiteljsko nasilje.

Presudu je donijela porota od sedmero ljudi, a Depp se oglasio na Instagramu nakon što se nije pojavio na sudu.

"Prije šest godina moj život, životi moje djece, ljudi koji su mi bliski i onih koji su me godinama podržavali i vjerovali mi, su se promijenili. Sve u tren oka. Lažne, vrlo ozbiljne i kriminalne tvrdnje koje su nametnuli mediji pokrenule su lavinu sadržaja punog mržnje, iako nikakve optužbe nisu bile podignute protiv mene. To je u nanosekundi dvaput obišlo svijet ii ostavilo ogroman utjecaj na moj život i karijeru. Šast godina kasnije, porota mi je vratila moj život. Iskreno sam ponizan", napisao je glumac.

"Odluku da se bavim ovim slučajen, znajući jako dobro s kakvim ću se sudskim preprkama suočavati i da me čeka naizbježan svjetski spektakl, donio sam nakon podrobnog razmišljanja. Od samog početka cilj je bio otkriti istinu, bez obzira na ishod. Istina je nešto što sam dugovao svojoj djeci i svima koji su ostali uz mene. Sada kada sam napokon to ostvario, u miru sam", zaključio je, a obožavatelji su ga obasili čestitkama.

Johnnyjev obožavatelj na Twitteru je otkrio da je za vrijeme čitanja presude glumac bio u pubu u engleskom Newcastle i objavio je njegovu fotku.

Met Johnny Depp in Bridge Tavern Newcastle just now... that was quite surreal pic.twitter.com/upe2BHsZ4G