Završila sudska bitka Johhnyja Deppa i Amber Heard, porota je presudila u korist Johnnyja Deppa.

Porota od sedmero ljudi na sudu u Virginiji donijela je presudu u sudskom sporu Johnnyja Deppa i njegove bivše supruge Amber Heard, javlja BBC.

Johhny Depp dobio je tužbu za klevetu protiv Amber Heard, koja je njega tužila za obiteljsko nasilje.

Objava presude čekala se nekoliko sati.

Sutkinja Penney Azcarate zatražila je odgodu dok su porotnici ispune obrazac za naknadu štete, jer je utvrđeno kako su to propustili napraviti.

Malo prije čitanja presude u sudnicu je stigla Amber, a Johnny neže biti prisutan.

Tijekom suđenja koje je izazvalo veliko zanimanje javnosti bivši supružnici iznijeli su brojne šokantne detalje iz svojeg bračnog života.

Johnny Depp (58) je tužio Amber Heard za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime.

Heard je podnijela protutužbu i tražila 100 milijuna dolara odštete zbog tvrdnji Deppovog bivšeg odvjetnika Adama Waldmana da su njezine tvrdnje o zlostavljanju "prijevara".

Njezini odvjetnici u četvrtak su je ponovno pozvali na klupu za svjedoke da je ispitaju o protutužbi. Kaže da je propatila zbog Waldmanovih tvrdnji.

"Ljudi me žele ubiti i to mi govore svaki dan. Ljudi žele staviti moju bebu u mikrovalnu i govore mi to", rekla je Heard.

Heard i Depp upoznali su se na snimanju filma "The Rum Diary", a vjenčali 2015. Heard je 2016. podnijela zahtjev za razvod braka, a iduće godine su se razveli.