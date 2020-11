Joe Manganiello ponovno iznenadio drastičnom promjenom imidža objavivši fotografiju na kojoj pozira s novom frizurom i zanimljivom bojom kose.

Holivudski glumac Joe Manganiello nedavno je šokirao svoje obožavatelje drastičnom promjenom imidža nakon što se ošišao na irokezu i izblijedio kosu zbog čega ga nitko nije mogao prepoznati, a sada je uslijedilo novo iznenađenje.

43-godišnji Joe pohvalio se još jednom promjenom na Twitteru gdje je objavio fotografiju na kojoj pozira s irokezom obojanom u plavu boju.

"Vrijeme je posao", napisao je Joe uz fotografiju na kojoj su do izražaja došli i njegovi mišići te još jednom potvrdio kako radi na snimanju mini serije "Justice League" u kojoj glumi Deathstrokea.

Time to go to work... pic.twitter.com/kbUoVCrdNo