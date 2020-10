Joe Manganiello na društvenim je mrežama pokazao svoj novi imidž, a mnogi ga nisu uspjeli prepoznati na prvu.

Holivudski glumac i zvijezda filmova "Magic Mike" 43-godišnji Joe Manganiello šokirao je svoje obožavatelje kada je na društvenim mrežama pokazao svoj novi imidž, zahvaljući kojem je postao neprepoznatljiv.

Joe je naime svoju dužu tamnu kosu odlučio ošišati na irokezu i u potpunosti je izblijediti, zbog čega su svi ostali paf. U takvom se izdanju pojavio na rođendanskoj proslavi glumca Jesseja Tylera Fergusona, koji je s njegovom suprugom Sofijom Vergarom glumio u popularnoj seriji "Moderna obitelj".

Na Instagramu su osvanule fotografije na kojima je nosio zaštitnu masku na licu pa mnogi nisu shvatili o kome je riječ, no onda je sam na svom profilu objavio onu bez maske, ali i nakon toga se većina njegovih pratitelja zapitala tko je to. No dio njih vrlo je brzo promjenu imidža povezao s njegovom ulogom Sladea Wilsona odnosno Deathstrokea i tako je Joe zapravo potvrdio glasine o snimanju novog nastavka filma "Justice League" u kojem se pojavljuje.

"Plavo? Zašto?", "Bok, gospodine Wilson", "Hvala ti što se vraćaš kao Slade", "Je li ovo zbog filma?", "Tvoja frizura je savršena za snimanje "Justice League", "Znači li ova frizura ono što ja mislim da znači?", "Dame i gospodo, Slade Wilson", neki su od komentara koje je dobio i čini se da se promjena mnogima svidjela.

Inače, Joe i Sofia jedan su od najomiljenijih holivudskih parova, a glumac je otkrio kako se na prvi pogled zaljubio u svoju suprugu, no premišljao se hoće li joj prići ili ne. Par se upoznao na jednom tulumu 2014. godine, a 43-godišnji glumac kaže kako nije mogao prestati gledati u nju i da je bio uvjeren kako je ona i dalje zaručena za bivšeg, Nicka Loeba.

"Imala je haljinu koja joj je tako dobro pristajala i nisam mogao skrenuti pogled s nje", rekao je Joe. Kasnije iste večeri prijatelj mu je rekao kako se ona želi upoznati s njime jer je njegova velika obožavateljica.

Glumac se bojao kako bi mogao upasti u svađu s njezinim zaručnikom, no na kraju se ispostavilo kako je Sofia već prekinula s njim. Uzeo je glumičin broj telefona, našli su se na spoju, a ostalo je povijest.

Vjenčali su se 2015. godine, a i danas su zaljubljeni kao prvoga dana.