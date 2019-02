Jennifer Lopez i Sean Combs bili su zajedno otprilike dvije godine početkom 2000-ih.

Ako ništa drugo, slavni reper Sean Combs zvan Diddy može se pohvaliti kako ima prekrasne bivše cure.

Među njima su pjevačica Cassie, s kojom je proveo gotovo 11 godina, ali i Jennifer Lopez, s kojom se počeo viđati u vrijeme izlaska njezina debitantskog album "On The 6", u ljeto 1999. godine. Također, bilo je to vrijeme u kojem je latino diva finalizirala svoj razvod od prvoga supruga, konobara Ojania Noe.

Zatim je uslijedio jedan od najlegendarnijih trenutaka u svijetu šoubiznisa, dodjela Grammyja 2000. godine, kada se par pojavio zajedno na crvenom tepihu, no najviše pažnje izazvala je njezina seksi haljina brenda Versace upečatljive zelene boje, koja se i 19 godina kasnije smatra jednom od pet najpopularnijih.

Kako je Diddy kasnije priznao u jednom intervju, "znao je kako će haljina promijeniti igru i za Jennifer i za modu", no popularnosti je pridonijela i činjenica da je duo pozirao zajedno.

Krajem prosinca 1999. godine par je imao i problema sa zakonom nakon pucnjave u jednom noćnom klubu, a svađu je započeo navodno sam reper kada je slučajno jednom od vlasnika kluba prolio piće iz ruke. Prvo je počeo verbalni, zatim fizički sukob, a sve je završilo pucnjavom u kojoj su ozlijeđene tri osobe. Par je te noći uhićen, a u njihovu automobilu pronađen je i pištolj. Navodno je pjevačica u zatvoru provela 14 sati.

2001. godine par je prekinuo, a Jennifer je otkrila kako je Combs bio prvi muškarac koji joj nije bio vjeran. "Bila sam u vezi u kojoj sam plakala i ponašala se ludo. Nikad ga nisam uhvatila da me vara, ali jednostavno sam znala. Znao bi reći da ide u noćni klub, a onda ga ne bi bilo cijelu noć. Pitala sam se želim li za 10 godina biti kod kuće s djecom te se pitati gdje je moj muškarac u 3 ujutro", ispričala je 2003. godine Jennifer, koja se zatim udala za plesača Chrisa Judda, no ni to nije potrajalo.

Jennifer je nakon još nekoliko ljubavnih brodoloma sreću pronašla u bejzbolašu Alexu Rodriguezu, od kojeg se ne odvaja, a par se nedavno pohvalio 10-dnevnim fitness izazovom u kojem su se odrekli ugljikohidrata i šećera. Jennifer se hvalila rezultatima na sve strane, a ispod jedne fotografije Sean je ostavio emotikon sa srcem u očima. I da, par je ostao u prijateljskim odnosima nakon prekida, a reper nije skrivao kako mu je Jennifer bila velika ljubav.

Također, kako je sam otkrio, potpuno odobrava Alexa, a bivši par mogao se nekoliko puta vidjeti zajedno tijekom prošlih nekoliko godina, posljednji put tijekom njezina finalnog nastupa u Las Vegasu 2018. godine.

I dok Jennifer privatno cvjetaju ruže, Seanu je 2018. godine iznenada preminula bivša djevojka i majka njegovo četvero djece Kim Porter, a ostavila ga je i mlađahna djevojka Cassie nakon više od desetljeća, i to ga je navodno ostavila zbog privatnog trenera kojeg je za nju unajmio upravo on.