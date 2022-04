Jennifer Lopez i Ben Affleck snimljeni su u razgledavanju kuća u Beverly Hillsu, a Ben pred paparazzima nije mogao sakriti svoju uzrujanost.

Jennifer Lopez i Ben Affleck i dalje su u potrazi za svojim domom iz snova i čini se da su neumorni što se toga tiče, ili barem jedno od njih.

Naime, slavni zaručnici snimljeni su u razgledavanju luksuznih kuća na Beverly Hillsu, no čini se da je 49-godišnjem Benu to već pomalo dojadilo barem ako je suditi po njegovom neraspoloženju. Tri godine starija Jennifer pokušala ga je čak oraspoložiti, ali tenzije su bili previsoke i nije joj to baš pošlo za rukom. Ljutiti Ben sjeo je u auto i zajedno su se otputili u nepoznatom pravcu.

Par je nedavno razgledao i bivši dom kćeri najbogatije Hrvatice, Petre Ecclestone, točnije ogromno imanje koje je dugi niz godina bilo poznato pod imenom Spelling Manor, a koji je izgradio pokojni medijski mogul Aaron Spelling i njegova supruga Cindy.

2011. godine Candy je prodala 33-godišnjoj Petri za 85 milijuna dolara, i to prije nego što je uložila 20 milijuna dolara u renoviranje. Petra je pak 2019. odlučila prodati poznatu nekretninu za nešto manje od 120 milijuna dolara, i to anonimnom kupcu iz Saudijske Arabije.

Na prostranom posjedu od 4,6 hektara nalazi se 100 parkirnih mjesta, 14 spavaćih soba i 27 potpuno opremljenih kupaonica. U kući se nalaze i kuglana, kino, teniski teren, frizerski salon te bazen i jacuzzi.

