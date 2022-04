Ljubav Jennifer Lopez i Bena Afflecka nimalo ne jenjava, a sad su strastvene poljupce pred fotografima podijelili i u automobilu u Los Angelesu.

Jennifer Lopez i Ben Affleck nedavno su objavili kako su se zaručili, a Ben je Jennifer poklonio zaručnički prsten s velikim zelenim dijamantom koji je rasplakao pjevačicu.

Nedavno su snimljeni u Los Angelesu dok je Ben napuštao vozilo, a svoju dragu nije mogao ostaviti bez da joj da još jedan poljubac.

Ben se tad vratio na vozačevu stranu auta i nagnuo u auto kako bi čvrsto zagrlio i poljubio Jennifer.

Jennifer je grleći Bena pokazala veliki zaručnički prsten nježno ga mazeći po leđima, a Benu je ispod podignute majice na leđima do izražaja došla tetovaža koju ima preko cijelih leđa – pticu feniksa.

Lopez je prije nekoliko dana na svom blogu OnTheJLo podijelila snimku na kojoj plače i pokazuje dijamantni prsten s kojim ju je Ben po drugi put zaprosio dok se kupala.

''U subotu navečer, dok sam bila na svom najdražem mjestu na svijetu (u pjenušavoj kupki), moja predivna ljubav je kleknula i zaprosila me. Pogledala sam u njegove oči, istodobno se smijući i plačući i u isto vrijeme trudeći se shvatiti da se nakon 20 godina povijest ponavlja. Doslovce sam bila bez riječi, a on me pitao znači li to da pristajem. Tad sam mu rekla: ''Da, naravno da pristajem'', piše Daily Mail.

Svojoj ljubavi dali su drugu šansu, a ovaj prsten je za pjevačicu zaista poseban jer joj, kako kaže, zelena boja donosi sreću.

