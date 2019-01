Jelena Rozga i Stjepan Hauser nastupili su na dodjeli nagrada Music Awards Ceremony u Beogradu.

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica Jelena Rozga nastupila je na dodjeli Music Awards Ceremony, gdje je otpjevala svoju novu pjesmu "Moje proljeće".

Emocije su je u jednom trenutku toliko ponijele da nije mogla sakriti suze, a sve je u publici pratio njezin bivši, violončelist Stjepan Hauser, koji je također nastupao. Jelena je Stjepanov nastup pratila u društvu Petra Graše.

"Prelijepa pjesma. Pjesma koju ja toliko osjećam, toliko volim. Pjesma koju sam proživjela puno, puno puta, emotivno. Teško mi je bilo ući u studio i otpjevati je jer bi je morala nekoliko puta prekid jer su mi suze krenule na oči. To se desilo i na samom snimanju spotu, pa je režiser to iskoristio i stavili smo to u spot. Zaista prekrasna pjesma, hvala Emini na ovoj predivnoj pjesmi", izjavila je Jelena za Telegraf.

Jelena i Stjepan na dodjelu nagrada stigli su u samo nekoliko minuta razmaka, no nisu se pozdravili, prenosi Blic.

Hauser i Rozga prekinuli su u rujnu 2017. godine nakon dvije i pol godine veze. Par je prvi put u javnosti viđen na koncertu 2Cellosa u Ljubljani u srpnju 2015., a o svojoj su romansi nakon toga događaja ubrzo i javno progovorili.