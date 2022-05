Jelena Perić objavila da je malo bolje te s pratiteljima podijelila dojmove nakon generalne probe za finalnu emisiju showa ''Ples sa zvijezdama''.

Jelena Perić sinoć je zabrinula obožavatelje objavivši Instagam priču na kojoj leži u bolničkom krevetu uz komentar: ''Divno provodim večer prije finala.''

Malo kasnije, Jelena je objavila svoju fotku s objašnjenjem što se dogodilo.

''Ukočila leđa, čekam da (ako) počne djelovati blokada. Wish me luck da ode na bolje do sutra.''

Pratitelji su se zabrinuli, a Jelena je nakon generalne probe danas objavila nekoliko Instagram priča na kojima priča s plesnim partnerom Markom Mrkićem i rekla kako se danas osjeća bolje.

''Ide na bolje ljudi moji, moći ću plesati. Mi smo spremni, ja još nisam 100%, ali do navečer ću bit. Svu snagu ću izvuć i vjerojatno sam sutra u krevetu…'', rekla je Jelena.

Ona i Marko složili su se kako ne mogu vjerovati da je finale tu i da večeras trebaju svu podršku pratitelja i obožavatelja.

U finalu je večeras konkurencija žestoka, a natječu se četiri para: Jelena i Marko, Sandi i Helena, Pedro i Valentina te Filip i Paula.

Posebna iznenađenja koja pripremaju parovi i žiri pogledajte večeras u velikoj finalnoj emisiji u 20.15 na Novoj TV.

