Jelena Perić zabrinula je obožavatelje uoči finalne emisije ''Plesa sa zvijezdama'' objavivši fotografiju s bolničkog kreveta.

Jelena Perić ozbiljno je zabrinula svoje pratitelje i obožavatelje objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta uoči finalne emisije ''Plesa sa zvijezdama''.

Prvo je objavila kako leži pokrivena u bolničkom krevetu napisavši: ''Kako divno provodim večer prije finala'', a pratitelji su se odmah zabrinuli.

Jelena je potom objavila i pojašnjenje situacije objavivši sliku sebe s maskom, a na fotku je kratko napisala: ''Ukočila leđa, čekam da (ako) počne djelovati blokada. Wish me luck da ode na bolje do sutra.''

Svi se nadaju kako će Jeleni do sutra biti puno bolje kako bi mogla dati sve od sebe u finalnoj emisiji showa u kojoj nastupaju četiri para, a konkurencija je žestoka.

Hoće li Jelena i Marko osvojiti titulu najboljeg plesnog para ili će to biti netko od Sandija i Helene, Pedra i Valentine ili Filipa i Paule pogledajte sutra u 20.10. na Novoj TV.

