Jelena Karleuša snimljena je u Beogradu u haljini koja je otkrila njezin dekolte, trbuh i noge.

Popularna srpska pjevačica Jelena Karleuša (42) svaki svoj izlazak iz kuće pretvori u spektakl, a svojim modnim odabirima redovito pomiče granice golišavosti.

Tako su je ovoga tjedna paparazzi snimili u Beogradu haljini kakvu se većina njezinih kolegica ne bi usudile odjenuti, a ona je u njoj prošetala samouvjereno iako je svakim korakom riskirala pokazati i više nego što je planirala.

Crna dugačka haljina otkrila je njezin trbuh dok su joj grudi prekrila tek dvije trakice tkanine, a kroz opasno visoki otvor, pjevačica je pokazala i svoje noge.

Haljinu je upotpunila visokim štiklama i sunčanim naočalama, a pažnju je plijenila i frizurom.

Stajlingom se pohvalila i na svojem Instagramu te je još jednom pokazala da je zbilja nije briga što će drugi reći.

To je ovaj tjedan potvrdila i za srpske medije nakon što je doznala da ju je pohvalio naš cijenjeni glumac Rade Šerbedžija.

"Obožavam ovu, kako se ona zove, Karleušu... Šarmirala me je svojom pameću, inteligencijom, šašavošću, potpuno sjajno lice", kazao je Šerbedžija u intervjuu za TV Prvu.

"Em me hvali, em gleda Grand, čovjek je stvarno kralj i šmeker. Što će more onih negativnih, groznih hejtera kada me ovakve svjetske face hvale. Ponosna sam i hvala mu, nadam se da ću mu se na neki način moći odužiti", komentirala je pjevačica za srpski Telegraf.