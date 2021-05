Jelena Karleuša tvrdi da je više nije briga za hejtere, i to zbog pohvala koje je dobila od našeg glumca Rade Šerbedžije.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša često je na meti kritika zbog pretjeranog uređivanja fotografija koje objavljuje na Instagramu, no ona i dalje radi po svom.

Nakon što je ovoga tjedna već jednom uhvaćena u fotošopiranju jer su je u istom izdanju snimili i paparazzi, Karleuša je ponovno na društvenoj mreži podijelila svoje popeglane fotke.

I ovoga puta isplivale su njezine neuređene fotografije na kojima joj se vidi celulit na nogama koje je izbacila kroz prorez svoje seksi haljine, a koji je za Instagram obrisala. Jasno je i da je na fotkama koje je sama objavila uredila i ostatak svojeg tijela te lice.

Iako je često na meti hejtera, tvrdi da je za njih više nije briga otkako ju je pohvalio naš cijenjeni glumac Rade Šerbedžija.

"Obožavam ovu, kako se ona zove, Karleušu... Šarmirala me je svojom pameću, inteligencijom, šašavošću, potpuno sjajno lice", kazao je Šerbedžija u intervjuu za TV Prvu, a isječak je u svojim storyjima na Instagramu podijelila i Karleuša.

"Em me hvali, em gleda Grand, čovjek je stvarno kralj i šmeker. Što će more onih negativnih, groznih hejtera kada me ovakve svjetske face hvale. Ponosna sam i hvala mu, nadam se da ću mu se na neki način moći odužiti", komentirala je pjevačica za srpski Telegraf.