Jeff Bridges pokazao je na društvenim mrežama novi imidž i prvi se put oglasio nakon vijesti da boluje od raka.

Legendarni holivudski glumac i oskarovac Jeff Bridges oglasio se na društvenim mrežama prvi nakon nakon što mu je prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran karcinom limfnog sustava.

71-godišnji Jeff svoje je obožavatelje izvijestio o trenutnom stanju i otkrio im da se osjeća dobro, te da je optimističan po pitanju oporavka, iako je sve iznenadio njegov neprepoznatljiv izgled zbog gubitka duge duže kose i brade koje su mu godinama bile zaštitni znak.

Oskarovac je na Twitteru objavio fotorgafiju na kojoj se nasmiješen opušta na terasi s pogledom na ocean u pozadini, dok mu je u krilu psić Monty kojeg je nedavno dobio na poklon.

"Evo najnovijih vijest. Osjećam se dobro, obrijao sam glavu, dobio sam štene Montyja i proslavio 71. rođendan, čovječe!", napisao je Jeff.

Here’s the latest:

• Feeling good

• Shaved my head

• Got a puppy - Monty

• Had a Birthday - 71, man



For more updates, visit: https://t.co/tndalVscvs pic.twitter.com/9ryxhQbPD9