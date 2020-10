Glumcu Jeffu Bridgesu dijagnosticiran je limfom, no kaže da je u rukama dobrih liječnika i da su prognoze dobre.

Holivudski glumac i zvijezda filma "Big Lebowski" Jeff Bridges objavio je zabrinjavajuću vijest da boluje od limfoma, ali je naglasio da se uspješno liječi i da su liječničke prognoze na sreću dobre.

70-godišnji Jeff odlučio je vijest objaviti na društvenim mrežama pa je na Twitteru objavio status o svojoj dijagnozi.

"Na vidjelo je izašlo novo sr***. Dijagnosticiran mi je limfom. Iako je to ozbiljna bolest, osjećam se sretno što imam sjajan tim liječnika i jer su prognoze dobre. Počinjem liječenje i izvještavat ću vas o oporavku", napisao je Jeff i zahvalio svojoj obitelji, prijateljima i obožavateljima na potpori.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.