Lauren Sanchez osvojila je srce najbogatijeg čovjeka na svijetu Jeffa Bezosa, koji se zbog nje razvodi.

U svijetu je odjeknula vijest o razvodu Jeffa i MacKenzie Bezos, za koji je, kako se čini, kriva bivša televizijska voditeljica, 49-godišnja voditeljica Lauren Sanchez.

"Lauren i Jeff proveli su tijekom prošle godine nekoliko sjajnih mjeseci. Sve je počelo na različitim društvenim okupljanjima, ovdje i ondje. No s vremenom su njihovi susreti prerasli u nešto više, što su i drugi počeli primjećivati. Jeff je već upoznao i najuži krug Laureninih prijateljica. Ne odvajaju se jedno od drugoga", naveo je njima blizak izvor za People.

No da cijela stvar bude zanimljivija, Jeff i Lauren poznaju se godinama, kao i njihove obitelji i često su se družili. Prije nekoliko godina snimljeni su na jednoj zabavi, zajedno s uskoro bivšim Laureninim suprugom Patrickom Whitesellom. Fotografiju pogledajte ovdje.

Šira publika Lauren je upoznala 2005. godine kao voditeljicu plesnog natjecanja "So You Think You Can Dance", no napustila je show nakon prve sezone prikazivanja.

Od 2011. do 2017. godine vodila je emisiju "Good Day LA", a radila je i kao reporterka, ali i kao pilotkinja helikoptera.

Osim voditeljskog posla, ova zanosna crnka može se pohvaliti i glumačkim ostvarenjima jer je glumila u filmovima "The Longest Yard", "The Day After Tommorow", "Fight Club" i "Ted 2".

Lauren cijelu situaciju nije htjela komentirati, nestala je s društvenih mreža, a prema pisanju magazina People i portala TMZ, Lauren se također razvodi od supruga, holivudskog mogula Patricka Whitesella, s kojim je bila u braku 13 godina.