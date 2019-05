52-godišnja pjevačica i sestra kralja popa Janet Jackson sve više nalikuje upravo svom preminulom bratu. Fizički se uznemirujuće deformirala...

Pjevačica Janet Jacskon (52), najpoznatija upravo po svojoj pripadnosti slavnoj i kontroverznoj obitelji Jackson, posljednjih se godina izobličila.

Upravo poput svog preminulog brata, megapopularnog kralja popa Michaela Jacksona, i Janet je već godinama na postojanom putu drastičnog mijenjanja vlastitog izgleda kirurškim zahvatima, no prema najnovijim fotografijama doista bi se moglo zaključiti da je malo pretjerala.

Karakteristične velike tamne oči i lijep široki osmijeh jedine su fizičke karakteristike koje je Janet zadržala od svoje obitelji, sve ostalo – doslovno je deformirano.

Za razliku od svoga slavnog brata Michaela koji je bio opsjednut korigiranjem vlastitog tijela ne bi li što više nalikovao na bijelca, Janet nije posvijetlila vlastitu kožu, ali je zato lice dovela do granica neprepoznatljivosti, a najbolji su svjedok tome njezine fotografije tijekom godina.

Nekoć su je smatrali ljepoticom i seks-simbolom, a danas pažnju plijeni svojim neprirodno zategnutim licem, jakom šminkom i sitnom, koščatom pojavom. Doista, sličnost između Michaela i nje postaje sve upečatljivija. Nekoć atraktivna pjevačica snažnog tijela formiranog plesom ostala je ispijena brojnim operacijama.

Najmlađa članica obitelji Jackson započela je svoju karijeru sudjelujući u nizu TV emisija, a kasnije je počela objavljivati albume i baviti se plesom. Njezin život nikada nije bio lagan, poznato je da ju je otac zlostavljao fizički i psihički, a kasnije je proživjela cijeli niz obiteljskih i ljubavnih brodoloma.

Brat Michael nekoliko je puta optuživan za pedofiliju, što je bacilo ljagu na cijelu obitelj i njegovu ostavštinu, a ona je sama prošla težak razvod 2017., i to samo tri mjeseca nakon što je rodila u dobi od 50 godina. Počela je i vjerski eksperimentirati, pa je tako prešla na islam i u javnosti je nosila hidžab.

Prije tog braka već je iskusila ljubavni brodolom. Sa samo 18 godina Janet je pobjegla s kolegom pjevačem James DeBargeom, no brak je poništen 1985. godine. Ponovno se udala 1991., a ta ljubavna priča izdržala je osam godina te se raspala 1999.

Janet je u svakom slučaju prošla razne životne uspone i padove, no niti jednom do sada njezin fizički izgled nije izazivao zabrinutost. Sada se i to promijenilo.