Jane Fonda odlučila je kako je pravo vrijeme za dostojanstveno i prirodno starenje, nakon što se godinama podvrgavala plastičnim operacijama.

Legendarna holivudska glumica Jane Fonda na ovogodišnjoj je dodjeli Oscara iznenadila sijedom boje kose i novom frizurom zbog koje je kod frizera provela čak 7 sati, a sada je otkrila da će u potpunosti prihvatiti posljedice starenja i da će tijelo i kožu tretirati samo kozmetičkim proizvodima.

"Ne mogu se pretvarati da je sve bilo uzalud, ali više neće biti plastičnih operacija, ne želim se više rezati", ispričala je za kanadski Elle na čijoj se naslovnici našla.

Danas 82-godišnja Jane, u tinejdžerskim se godinama borila s bulimijom i patila od poremaćaja u prehrani desetljećima.

"Morala sam svaki dan raditi na samoprihvaćanju, nije mi to bilo lako. Bila je to vrlo duga borba za mene, ali sada mi nije problem objaviti fotografije na kojima izgledam bijedno, čak sam jednom objavila i onu na kojoj mi nedostaje zub. Fotka je iz aplikacije i nije stvarno, ali snimila sam to u jednom restoranu u Portugalu i objavila je", objasnila je Jane.

Na ovogodišnjim se Oscarima našla u ulozi prezenterice i to one za nagradu za najbolji film koja je pripala južnokorejskom filmu "Parasite".

Njezina frizer Jack Martin otkrio je kako je Jane željela imati srebrnu iliti sijedu boju kose, a ne plavu s kakvom smo je navikli vidjeti, kako bi sve iznenadila.

Što se tiče plastičnih operacija, nikada se nije suzdržavala pričati javno o toj temi, a jedan od intervjua o tome dala je za Guardian 2015. godine.

"Mislim da sam si plastičnim operacijama kupila jedno desetljeće", priznala je Jane.

U 80-ima je povećala grudi, a kasnije je ipak odlučila ukloniti implantante, a nekoliko je puta zatezala kožu lica. No u svom novom dokumentarnom filmu "Jane Fonda In Five Acts" zbog toga je izrazila žaljenje.

"Volim starija lica, volim vidjeti živopisna lica. Volim lice Vanesse Redgrave i voljela bih da sam bila hrabrija", priznala je glumica i pokazala kako nikad nije kasno za odluku o dostojanstvenom starenju.