Teške riječi su pale. James Stunt rekao je da mu je Petra Ecclestone upropastila društveni ugled.

Petra Ecclestone provela je nekoliko godina s Jamesom Stuntom, a dobili su i troje djece. Sve to nije ga spriječilo da popljuje u intervjuu za Tatler svog bivšeg tasta Bernieja te bivšu punicu Slavicu, ali i samu Petru. Naime, Bernieja je nazvao patuljkom, a Slavicu je titulirao kao Lady Machbeth. Zaključio je usto i da je ostao bez svog društvenog položaja kad je oženio "zvijezdu C liste".

Rekao je da je i dalje bogat kao nekad, no žao mu je što je izgubio društveni položaj otkako se odlučio na brak Petrom. "Bila je najbolja djevojka koju sam ikad upoznao, no sad je poput cure koja je bila na lobotomiji i otišla u Jonestown. Ona je užasno ljudsko biće", rekao je o Petri. O Bernieju nije rekao ništa ružno, no komentirao je da nema empatije.

Da podsjetimo, Petra i James upoznali su se 2006. godine, a vjenčali su se prije pet godina u Rimu. Vjenčanje je koštalo 12 milijuna funti.