James Packer snimljen je u društvu bivše supruge Erice i nekolicine prijatelja na jahti u Meksiku.

Australski milijarder 52-godišnji James Packer viđen je kako se u društvu bivše supruge Erice i grupe najbližih prijatelja ukrcava na svoju luksuznu jahtu u Meksiku vrijednu vrtoglavih 200 milijuna dolara.

James je pritom izgledao dobro raspoloženo i opušteno, no više nije slika ni prilika staroga Jamesa kakvog pamtimo iz vremena dok je bio zaručen s pjevačicom Mariah Carey, s kojom uopće nije ostao u prijateljskim odnosima nakon prekida, kao što je to slučaj s 42-godišnjom Ericom.

Upravo je njegova veza s pjevačkom divom sve iznenadila, kao i život kakav je vodio s njom, pojavljujući se na raznim društvenim događanjima i zabavama, s obzirom na to da je prije toga preferirao povučeni život, bez publiciteta i velike pažnje javnosti. Njihova je veza rezultirala zarukama, ali su ih raskinuli 2016. godine.

James je o njihovu odnosu odlučio progovoriti u biografiji "The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer", u kojoj navodi da je u razdoblju njihova prekida postao toksičan, a negirao je i da su nakon raskida zaruka postigli dogovor o novčanoj naknadi koju joj je isplatio. Objavio je i da je pjevačica na početku bila zabavna, ali da se mentalno nalazi na jako mračnom mjestu.

Opisao ju je kao ludu, međutim kasnije je i sam primljen u rehabilitacijski centar u ožujku 2018. godine zbog problema s mentalnim zdravljem s kojima se borio otkad su bili zajedno.

James je bio zaprosio Mariah s 35-karatnim dijamantnim prstenom, vrijednim 13,2 milijuna dolara, koji je diva navodno prodala nakon što su prekinuli. Točnije, prema pisanju New York Posta, njoj blizak izvor potvrdio je da je prsten prodao jedan od njezinih menadžera, i to draguljaru iz Los Angelesa za 2,78 milijuna dolara.

O spornoj prodaji navodno je potpisan i ugovor o povjerljivosti, što znači da svi detalje nikada neće biti poznati i potvrđeni.

Nakon raskida s Jamesom Mariah se počela zbližavati sa svojim 35-godišnjim plesačem Bryanom Tanakom te je s njim uskoro započela i vezu.

James se jedno vrijeme borio s anksioznošću i depresijom, ali u javnosti se o tome nije puno govorilo i pisalo.

"Sretan sam što sada živim mirnim životom", izjavio je nedavno za Daily Mail Australia.