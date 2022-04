James Franco snimljen je na plaži u Miamiju s Izabel Pakzad s kojom je u vezi od 2017. godine, a nedavno je priznao da je sve djevojke prije nje varao jer je bio ovisan o seksu.

Glumac James Franco (44) nekad je slovio kao miljenik žena, no to se promijenilo otkako ga je nekoliko žena optužilo za seksualno zlostavljanje.

Zadnjih se godine rijeko pojavljuje u javnosti, a uz njega je nakon svega ostala njegova 15 godina mlađa djevojka, glumica i redateljica Izabel Pakzad.

Par je sada snimljen nakon dugo vremena na plaži u Malibuu gdje je Izabel bila pravi mamac za poglede u minijaturnom plavom bikiniju.

I dok je ona uživala u brčkanju, Franco se nije micao s ležaljke i čitao je knjigu naziva "Naked Lunch", te je povremeno pogledavao u smjeru svoje prezgodne djevojke koja ga je jedina uspjela ukrotiti.

Naime, James je nedavno otkrio kako je prevario svaku djevojku prije Izabel te je priznao i da je spavao s polaznicima svoje glumačke škole, a za sve je okrivio dugogodišnju borbu sa seksualnom ovisnosti koju je, kako kaže, sada dobio.

"To je bilo krivo i sada znam. Tada sam mislio da je to u redu jer dvoje odraslih ljudi pristaje na odnos, ali u razgovoru s drugim ljudima i profesorima shvatio sam da nije bilo cool", komentirao je svoje ponašanje u podcastu The Jess Cagle.

Franco i Pakzad u vezi su od 2017. godine, a prve optužbe protiv njega pojavile su se 2018. godine, kada je Ally Sheedy na dodjeli Zlatnih globusa komentirala da ga nitko ne bi trebao pustiti na slična događanja zbog svega što je učinio. Na svom Twitter profilu je kasnije objavila pa obrisala nekoliko objava u kojima je napisala da ju nikad nitko ne pita zbog čega je otišla iz svijeta glume. Pet ostalih žena kasnije ga je optužilo za neprimjereno ponašanje, a glumac je uporno odbacivao sve optužbe. Ipak, prošle godine se nagodio u jednom slučaju tužbe za seksualno napastovanje te je platio 2,2 milijuna dolara djevojci koja je tvrdila da ju je natjerao da snima eksplicitne scene ispred kamera protiv njezine volje.

Mnogi kolege i prijatelji odrekli su ga se zbog svega toga, a žene iz pokreta #MeToo, koji je razotkrio mnoge slavne seksualne predatore, zalagale su se da Franco bude prognan iz Hollywooda.

Hana Huljić nakon dugo vremena objavila svoju fotku i pokazala s kim uživa: "Najbolje društvo" +26

Hrvoje nakon odlaska iz Survivora ispričao što se događa kada ih kamere ne snimaju: "Spomenuo bih jednu sočnu situaciju..." +20