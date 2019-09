Jagoda Kumrić prošle je godine postala majka, a sada joj je pripala zanimljiva uloga novinarke u seriji "Drugo ime ljubavi".

Splitska glumica ovom se ulogom vraća na male ekrane.

Riječ je o 27-godišnjoj Jagodi Kumrić koja je najpoznatija po ulozi razmažene bogatašice Nikol Zlatar u Larinom izboru.

Suprotno od tog lika, Jagoda Kumrić privatno je vrlo skromna te živi povučeno, daleko od očiju javnosti. Prošle godine rodila je kćerkicu Nastasyju, a kako nam je sama otkrila kroz smijeh, trudnoću nije skrivala, "nego nikoga nije bilo briga za to".

Uz brojne majčinske obaveze, Jagoda je čitavo vrijeme marljivo odrađivala sve zadatke vezane uz Akademiju dramskih umjetnosti u Splitu, a sada je spremna i za veliki povratak na male ekrane.

Naime, simpatična Splićanka dobila je ulogu novinarke u novoj seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi" o kojoj nam je otkrila nešto više.

"Moj lik je novinarka Irena, prilično oštroumna. Niti pozitivan niti negativan lik, ali zapravo je jako važna za čitavu priču. Mogla bi se svidjeti publici, ne toliko starijoj koliko mlađoj. Ja pucam na to pa ćemo vidjeti kasnije kako će ispasti", iskreno priznaje glumica koja ističe i kako komentare na društvenim mrežama ne čita.

"Polazim od toga da netko tko piše zločeste i ružne komentare na društvenim mrežama, a ne govorimo samo o ulozi, meni i kolegama, nego o svemu i o svima, da su to zapravo jako nesretni i tužni ljudi koji sjede doma", ističe glumica koja obožava igrati negativne likove.

"Uvijek mi je lakše igrati negativne likove, jer mi je to zabavnije. Za nas glumce je to zabavnije, iako je veliki izazov glumiti pozitivne likove. Barem mislim da je tako, jer ja dosad nisam igrala previše pozitivnih likova. Ne znam zašto me biraju za ove zločeste", kroz šalu ističe Jagoda.

"Nakon četiri godine Akademije jako sam se htjela vratiti na televiziju. To je jako uzbudljiv posao za mene i volim tu žižu snimanja i svega toga. Tako je ovo bio logičan izbor za mene nakon Akademije", priznaje te ističe kako se nada da će i ovaj projekt Nove TV biti uspješan kao i svaki dosad.

"Čitajući scenarij i gledajući glumačku ekipu koja se sastavila ovdje, ja mislim da će to biti jako uspješno, jer je puno intriga, cast je odlično složen, ali nećemo se ureći", poručuje nam novopečena mama koja je sve poslovne i privatne obaveze uskladila uz pomoć obitelji.

"Ne znam kako sam to uspjela, ali bila je tu velika pomoć obitelji i prijatelja. Nisam morala zamrznuti godinu, jer kad upadneš u vrtlog te radiš od 6 ujutro do ponoći, nisi ni svjestan što radiš. Nisam ni sama svjesna kako sam isplivala iz svega, ali eto, uspjela sam", zaključuje.

Mi joj u ovom povratku želimo puno, puno sreće!

