Jacques Houdek gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je Sanji Vištici ispričao najsmješniji vic koji je čuo o sebi.

Dobro je poznato da, osim što sjajno pjeva, Jacques Houdek zna i nabaciti koju šalu na svoj račun.

Tako je ovaj vikend na Instagramu pozvao obožavatelje da mu ispričaju viceve koje su čuli o njemu, a najbolje je obećao nagraditi pizzom.

Jacques je sada gostovao u Dnevniku Nove TV gdje je Sanji Vištici, među ostalim, otkrio i pobjednički vic.

"Jacques je samo jedan, za drugog jednostavno nema mjesta", ispričao je kroz smijeh.

Objasnio je i zašto se odlučio na ovaj potez.

"To je jedan svojevrsni društvenim eksperiment koji smo moj tim i ja odlučili provesti za naše interne potrebe i ovim ću se putem zahvaliti svima koji su sudjelovali i ljudima koji su znali viceve i onoj većini koja je stala u obranu moje časti i dostojanstva, upravo je to pokazao ovaj društveni eksperiment, da je ipak puno više ljudi kojima je stalo do moje glazbe, da je moja osobna borba ipak periferna i nije toliko bitna", priznao je i najavio još sličnih nagradnih igara na svojim društvenim mrežama.

U Dnevniku je Jacques otvoreno progovorio o svojoj borbi s viškom kilograma, a cijeli prilog pogledajte u videu.

