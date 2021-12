Prosinac je najljepši mjesec u godini i za Jacquesa Houdeka. Razlog tome nisu samo blagdani već i prigodni koncerti. Što priprema za skorašnji nastup u Varaždinu, ali i kako izgleda božićno slavlje kod Houdekovih ovaj pjevač je šečući samoborskim adventom ispričao Jeleni Prpoš.

Iako je pravi advent za Jacquesa ono što osjeća u srcu, ovaj pjevač ne skriva koliko uživa u atmosferi koja u to vrijeme vlada na ulicama. Dobro raspoloženje, vruća čokolada i nezaobilazne lampice caruju i kod Houdekovih.



'Nismo baš kao Clark Griswold i njegova familija, ali smo blizu. Znači, ona kuća kaj se najviše blješči u Samoboru je moja'', smije se Houdek.



Blagdansko vrijeme ovaj pjevač opisuje prelijepim, ali kakad i malo kaotičnim.



''Raspetljati lampice je oj zadatak. To je baš srašno. Baka kuha, peče. Brigita počisti kuću kao da nikad ne čisti. A klinci rade nered. Moram se ispravit, Sofi je već velika i pomaže baki i mami. Mislim da se jedino deda kod nas malo šverca'', šali se pjevač.



Prema svojoj obitelji nastoji bit pažljiv cijele godine, no baš prosinac donosi sa sobom posebnu senziblnost. Baš tada svoje najdraže osjeća još bližima.



''Znam što najviše mojim bližnjima treba, treba to kupiti pa zašto to ne bi bilo pod borom. Dobro, sad su djeca veća pa nema neracionalnih želja, dobro, David ima sto i jednu. Uvijek je veći gušt darivati nego primati dar'', smatra Houdek.



A katkad su najljepši dar upravo zagrljaj, stisak ruke ili koja topla riječ.



''Lijepo je kad ti se ljudi jave. Ja sam u Samoboru već pet godina. Imam osjećaj da me svi znaju, svi me pozdravljaju iako nisam sa svima da se jako dobro znam, a valjda sam im blizak i to mi je drago'', kaže.



Bliskost među ljudima jedna je od prednosti života u malom gradu. U Samobor se preselio prije pet godina i dalje ga oduševljava. Iako na početku nije sve bilo idilično. Barem ako se njegova sina Davida pita.



'Prvi Božić je dolazio i David me u panici pitao da kaj budemo mi sada da nemamo kamin. On je vidio kod Kevina u filmu da se mora imat kamin da dođe Djed Mraz i kak je već bio 23.12. ja sam otišao u jedan od centara i kupio kamin na struju'', priča.



U božićno vrijeme čak su i koncerti magičniji. Nedavno je Jacques oduševio mališane u Lisinskom. A 19. prosinca stat će i na pozornicu, kako kaže, prostora iz snova. Varaždinskog HNK. I to prvi put u karijeri.



''Presjek karijere ovih 20 godina i neko iznenađenje, poslastica, prigodne pjesme. tak dugo nisam pjevao da od sebe očekujem stvarno puno'', kaže.



Svaki koncert sa sobom nosi odgovornost i uzbuđenje, a s obzirom na to da je ovdje riječ o hramu kulture, kaže Jacques, morat će biti na visini zadatka.

