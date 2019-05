Jacques Houdek komentirao je nastup Roka Blaževića nakon što se nije uspio plasirati u finale ovogodišnjeg Eurosonga u Izraelu.

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu Roko Blažević nije se uspio plasirati u veliko finale koje će biti održano u subotu, u izraelskom Tel Avivu.

Iako je Roko odradio nastup bez greške, pokazao iznimne vokalne sposobnosti i atraktivan nastup sa zlatnim krilima i golišavim plesačima, ipak nije uspio izboriti finale.

A nakon brojnih komentara i mišljenja domaće javnosti koja su vrlo podijeljena, na profilu na Facebooku oglasio se Rokov mentor i autor pjesme "The Dream", Jacques Houdek.

"Dragi ljudi, hvala vam svima na podršci i vjeri. Mi smo svi dobro. Naravno, razočarani smo i tužni baš kao i vi, ali smo zajedno, složni kao i do sada. I u pobjedi i u “porazu” - ne damo se!!! Ponosan sam. Na ovaj nastup večeras, na naš mali “the dream team”, na hrvatsku delegaciju koja se lavovski borila, na izvođačku i autorsku ekipu pjesme "The dream", na sve naše anđele kreativce koji su nam pomogli da ovaj koncept ostvarimo i da realiziramo ESC nastup na najvišem produkcijskom nivou. Najviše ipak, ponosan sam na našeg malog - velikog Roka, koji je cijelo ovo vrijeme boje naše Hrvatske branio iskonskim talentom, umjetnički zaneseno, te iznad svega predano, profesionalno i iskreno.

Sve što ste večeras vidjeli i čuli, plod je našeg zajedničkog višemjesečnog truda, odricanja i rada s jedne, usprkos golemim izazovima koji su pred nas stavljeni s druge strane. Sve te izazove savladavali smo zajedno kao tim, kao ljudi, do zadnjeg trenutka, ne predajući se dok ne ostvarimo nastup u tv prijenosu kakav smo zamislili. To smo i ostvarili, predvođeni doista najboljom šeficom delegacije i menadžerom, koji su oboje za sve nas bili spremni dati i posljednji atom energije. Hvala vam svima koji ste večeras glasali za nas, nadamo se da vam se nastup svidio i da vas nismo razočarali. Što se nas tiče, sve na čemu smo radili uspjelo nam je, osim samog prolaska u finale. To bi zaista bila najljepša nagrada i nama i vama, jer smo ovu avanturu započeli prije točno 3 mjeseca, 16.2. našom zajedničkom pobjedom na Dori. Ipak, kući se vraćamo uzdignute glave, a kao “The dream team” naravno nastavljamo dalje s Rokom. Budite uz nas, grlimo i ljubimo vas! A ljubav je HEROJ! Čestitke finalistima i sudionicima ESC 2019", napisao je Jacques.

U prvoj polufinalnoj večeri u finale su se plasirali predstavnici Grčke, Bjelorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Australije, Islanda, San Marina i Slovenije, a u drugoj Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbajdžan, Danska, Norveška, Švicarska i Malta. Veliko finale očekuje nas u subotu, 18. svibnja.