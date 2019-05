Iako je Roko odradio nastup bez greške, a bio je i vizualno upečatljiv sa zlatnim krilima i golišavim plesačima, naš predstavnik ipak nije uspio izboriti finale.

U četvrtak je u Tel Avivu održana druga polufinalna večer Eurosonga, na kojoj smo vidjeli 18 nastupa.

Među njima je bio i onaj hrvatskog predstavnika Roka Blaževića s pjesmom "Dream". Iako je Roko odradio nastup bez greške, a bio je i vizualno upečatljiv sa zlatnim krilima i golišavim plesačima, naš predstavnik ipak nije uspio izboriti finale.

O prolasku u finale odlučivala je kombinacija glasova gledatelja te žirija koji je unaprijed poslušao, pogledao i naposljetku ocijenio svih 18 nastupa. Prema tome, u finale Eurosonga prošle su sljedeće zemlje: Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbajdžan, Danska, Norveška, Švicarska i Malta.

U prvoj polufinalnoj večeri u finale su se plasirali predstavnici Grčke, Bjelorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Australije, Islanda, San Marina i Slovenije! Veliko finale očekuje nas u subotu, 18. svibnja.

