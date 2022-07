Izabela Martinović podržala je sestru Danijelu na Splitskom festivalu i otkrila nam kakvi su joj planovi za ljeto, a natuknula je i mogući povratak na scenu s grupom Stijene.

Pjevačica Izabela Martinović pojavila se na Splitskom festivalu, na koji je došla podržati sestru Danijelu, koja je nastupila s pjesmom "Fortunata", za koju je dobila treću nagradu publike.

Izabelu ne viđamo često u javnosti, no ovu prigodu nije mogla propustiti, a izborom haljine potrudila se i da je svi primijete.

"Došla sam podržati seku. Bila je savršena", rekla je Izabela za DNEVNIK.HR.

Zanimalo nas je i kada ćemo nju ponovno imati priliku vidjeti na Splitskom festivalu.

"Ja malo pauziram. Pjevam, ali čekam pravu pjesmu za Splitski festival", kaže.

Prisjetila se i reakcije njihove mame kada je čula da se Danijela prijavila na Splitski festival.

"Ja sam znala sve jer sam često sad u Zagrebu kod Danijele, a mama joj je rekla da javi hoće li je primit i to nam je bilo jako simpatično. Mama kao mama", prokomentirala je Izabela, koja nam je otkrila i što se događa u njezinu životu.

"Trenutno pjevam u bendu. Ovo ljeto će biti radno, imamo nekoliko koncerata, što mi je jako drago s obzirom na to da nisam neko vrijeme izdavala pjesme i lijepo je da me ljudi još uvijek pamte. Zadnji put sam 2018. godine nastupala na festivalima u Splitu i Šibeniku, ali mi je drago što se ljudi još uvijek sjećaju mojih starih pjesama iz grupe Stijene i to mi sad nekako stvara moj daljnji posao."

A postoji li šansa da se vrati na scenu s grupom Stijene, s kojom se proslavila?

"Pa ja navijam za to i planiramo neko okupljanje. Bit će nešto", otkrila nam je.

Sa sestrom Danijelom se, kaže, danas slaže sjajno, a u djetinjstvu su se uglavnom svađale zbog odjeće.

"Mi smo super sestre. Danas samo jedna drugoj dajemo savjete oko odjeće, a čak se i mijenjamo za odjeću i to mi je sad super", zaključila je.

Inače, Izabela se sa scene bila povukla 2006. godine, no prije nekoliko godina joj se vratila, a tada je za IN Magazin progovorila i o borbi s bolesti koju je pobijedila iako o tome nerado priča.

"Ljudi ne shvaćaju da je svako moje vraćanje u to za mene bolno. I u tom trenutku možda nisam ni bila svjesna da se toliko borim. Eto, imala sam porodicu uz sebe i oni su mi davali tu hrabrost. Meni ti je uvijek problem kad ja puno razmišljam, onda bih ja vjerojatno odustajala od toga putem. Ali kad mi ne daš da razmišljam, onda ja znam da sam tu, da to moram izgurati do kraja i da je to jedini put", kazala je tada Izabela.