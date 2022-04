Iako se mnogi odluče da nakon Uskršnjih blagdana pripaze na prehranu i krenu vježbati kako bi ljeto dočekali spremni, to nije slučaj kod pjevačice Izabele Martinović. Vježba i zdrava prehrana njezin su sastavni dio svakog dana.

U zdravom tijelu, zdrav duh - to je izreka koja ponajbolje opisuje Izabelu Martinović. Splitska pjevačica ne krije ljubav prema vježbanju, ali opet postoje određeni uvjeti u kojima voli spajati, um i tijelo.



"Najviše preferiram jogu i taj neki opuštajući dio vježbanja, koji ide iz pokreta u pokret. Većinom sam tip koji vježba doma - ja vam se probudim oko 6 i 30, 7 i onda odradim svoje vježbe. Zbog toga i radim sa Sanjom jer radi na principu jedan na jedan i možemo se lijepo posvetiti svakom dijelu tijela i ono što su moje potrebe, to jest da osmisli cijeli trening za mene.", kaže Izabela.



Iako je naučila da cijeli život brine o svojem tijelu i zdravlju, Izabelu je kao i mnoge iznenadila korona koja ju je usporila u vježbanju. No, ako se pita pjevačicu kod nje nema odustajanja.



"Išla sam polagano, ali moram reći da sam dobro to podnijela i nisam imala nekih velikih nuspojava, prošlo mi je kao klasična gripa. Sad sam mogu reći 95 posto u top formi.", kaže Izabela.



Upravo u vremenu kada je naš organizam oslabljem koronom, treba se polako pristupiti vježbanju. To najbolje zna jedna od naših najpoznatijih trenerica Sanja Žuljević koja je svoju zagrebačku adresu nakon 25 godina, zamijenila splitskom. Osmislila je internet platformu kojoj svi mogu pristupiti i krenuti vježbati.



"Radi se o jednom velikom pristupu, od online treninga, prehrane, kuharice su kao planovi prehrane da ne moraš brinuti cijeli dan što ćeš. Imamo imuno i detox planove, meditacije, vizualizacije, mentalni trening, pričamo zaista o jednom cjelokupnom projektu", kaže.



Upravo su on line programi i Izabelu privukli da upozna Sanju te na taj način u doba pandemije nastavi imati motivaciju za vježbanjem.



Sve kreće od našeg mentalnog zdravlja, napominje Sanja. Vježbanju se treba pristupiti ozbiljno, ali i naučiti voljeti to što radimo. Disciplina je nešto što ima i Izabela, koja nam kaže, da je od malih nogu voljela biti organizirana, a priznaje nam takva je i Danijela.



"Prepuna je obveza tako da je i ja uspijem čuti na telefon svako drugi dan. Pa kaže bila sam na snimanju, ovo ono, ma bukirana je skroz.", priča Izabela.



Izabela kaže, da je najpovezanija u obitelji upravo s Danijelom, do te granice da nekada ljudi zamijene tko je starija, a tko mlađa sestra.



"Ja sam uvijek bila ozbiljnija i onako stroža pa su svi mislili da sam ja starija sestra ali dragi ljudi ja sam mlađa, ali sam dosta brižna i volim se brinuti pa misle da sam starija.", priča Izabela.



Ljeto koje nam stiže, za Izabelu će biti jako radno, a takvo će biti i Sanji koja kaže da želi probuditi što više ljudi kada se priča o zdravom načinu života.



I Sanja i Danijela složne su u jednome, a to je da nikada nije kasno za probuditi se i posvetiti sebi jer uvijek si moramo biti na prvome mjestu.

