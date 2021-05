Ivana Mišerić prošle je nedjelje oduševila transformacijom u Destiny's Child, a na pozornici joj se pridružila i Valentina Walme. Obje su dobile hrpu komplimenata na kostim u kojem su zablistale na pozornici, a kojoj bolje stoji, procijenite sami.

Radijska voditeljica i model Ivana Mišerić prošle je nedjelje oduševila sve transformacijom u Beyonce te je izvela pjesmu "Bootylicious" grupe Destiny's Child.

"Nije pjesma ovaj nastup, nećemo se lagati. Ali je pjesma - Bootylicious", napisala je Ivana na svom Instagramu uz nekoliko fotografija na kojima pozira nakon transformacije.

U komentarima su joj se javile Maja Bajamić i Katarina Baban, kolegice iz omiljenog showa, koje su joj pohvalile izgled. Uslijedili su i brojni komplimenti ostalih pratitelja. "Lito ide, mala", "Ajme", "Ludilo", "Wow", samo su neki od komentara ispod fotografija. Ništa drugačije nisu komentirali ni članovi žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Ja sam prestala disati, ona izgleda savršeno, seksi chica, glas klimav, borila si se. Baš sam lijepo uživala u tvom nastupu", rekla je Indira, a Goran Navojec je dodao: "To je bila jedna predivna točka."

"Predivna si, vokalno znam da to nije u tvojim mogućnostima, ali ti si to iznijela najbolje što možeš", komentirala je Nives Ivanin nastup. "Tvoj scenski nastup bio je izvanredan, izuzetno je teško biti dio trupe naših plesača, a ti si s njima bila baš usklađena. Tebi je danas izgledalo kao da to radiš svaki dan", zaključio je Igor Mešin.

S njom je na pozornici bila i naša poznata plesačica Valentina Walme, koja se također pohvalila fotkom u kostimu u kakvom je nastupala Ivana Mišerić. "Studio life", napisala je lijepa plesačica u opisu fotke. "I nagrada za najseksepilniju Hrvaticu ideee...", "Top si", "Savršena", "Kelly možeš li ovo izdržati", samo su neki od komentara koje je dobila.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ovoga puta iznimno gledajte u subotnjem večernjem terminu na Novoj TV, 29. svibnja!