Ivana Mišerić u novom intervjuu za Story otkrila je da ima novog muškarca u životu, a progovorila je i o nedavnom gubitku majke.

Radijska voditeljica i model Ivana Mišerić sredinom prošle godine prekinula je dugu vezu sa suosnivačem hrvatsko-slovenske tvrtke Bellabeat Sandrom Murom, a sada je priznala da ponovno ljubi.

"Ljubav je moja valuta, a oblici variraju - prema ljudima, životinjama, životu. Uvijek volim i jako volim", kazala je u novom intervjuu za časopis Story, a na pitanje postoji li neki poseban muškarac u njezinu životu kratko je odgovorila: "A ima i taj jedan posebniji na kojeg vi ciljate."

Voditeljica nije htjela odavati detalje o svojoj novoj ljubavi, ali je otkrila i da je privlače muškarci koji je mogu nasmijati, koji su strpljivi i pažljivi.

Dotakla se i nedavne smrti majke.

"Neviđeno je teško pomiriti se s činjenicom da je više nema", komentirala je voditeljica nenadoknadivi gubitak.

"Sve je pohranjeno u meni, čuvam svaki detalj i ničemu ne dam da ode jer ništa drugo nemam", dodala je Ivana, koja je svojoj pokojnoj majci nedavno posvetila i dirljiv status na svojem Instagramu.

"Otišla si brzinom svjetla. I tiho, kako si i živjela. Zato te valjda sada tražimo u Suncu. Život se tako nenadano ugasi i da mogu, toliko toga bih sada više. Da mi je samo još 3 minute. Sve dajem! Svaki trenutak je dragocjen. Vidim to. Bila si i ostat ćeš najbolja mama. Vidimo se jednom na ljepšem mjestu. Volim. Beskrajno. Budi mi u miru, Bubica... i smij se", napisala je među ostalim tada uz njihove zajedničke fotografije.

Ivana se, unatoč teškom periodu, na radost mnogih gledatelja vratila u show "Tvoje lice zvuči poznato" kao jedna od osmero najboljih natjecatelja iz dosadašnjih sezona. Mišerić se u showu prvi put natjecala 2017. godine, a povratak ju je iznenadio i jako obradovao.

"Jako sam se razveselila kad su me ponovno pozvali u show zato što kad sam završila svoju sezonu prije tri godine, poželjela sam još jednom doživjeti to iskustvo, ali ne odmah, nego za nekoliko godina. No nisam mislila da bi se to stvarno moglo dogoditi. Kad su me nazvali, ja sam rekla: 'To!', bez razmišljanja. Nisam ni pitala ništa, odmah sam pristala", kazala nam je voditeljica uoči početka snimanja showa.

