Ivana Mišerić čistila je ormar i pokazala kako je izgledala njezina haljina za maturalnu večer, a osim što je uspomena, ima i veliku vrijednost.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić odlučila je presložiti svoje ormare i tom prilikom naišla je na haljinu koju je nosila na maturalnoj večeri.

Na svojem profilu na Instagramu veselo je pozirala na balkonu u lepršavoj haljinici s vojničkim printom i neobičnim izrezima po bedrima.

"Čistila sam kuću, slagala ormare, sortirala sam robu. Neke stvari su vječne. Ova haljina. Moja maturalna opravica. U to vrijeme… Tražila sam jackpot kombinaciju tjednima, hodala sumanuto s mamom po Zagrebu od butika do dizajnera. Sjećam se da smo po toj Maksimirskoj hodale preko nekoliko puta", krenula je s pričom.

"Linea Exclusive… pojam, Zoran Mrvoš je radio čarobne gypsy haljine prepune volana, dugih repova, šarene, lepršave. Cijeli moj pubertetski svijet stao je u tih x metara materijala. (puno je materijala bilo u haljini - jer su volani jako široki). E sad, zašto nismo kupile tamo haljinu, ne znam, možda je bila preskupa, možda sam ja imala neku fiks ideju pa smo na kraju odustale od ekskluzivne kreatorske priče i same se bacile u kreaciju. Mama ju je stvorila. Od nacrta do izvedbe.

Bubica je bila modni konstruktor, radila je krojeve, šivala nam je konstantno odjeću, od hlača do kaputa…pa reko - imamo mašinu, imamo endlericu, imamo najbitnije - znanje, moramo samo naći taj nesretni materijal!" dodala je.

"Ostalo je povijest. Haljina je tu. I ostaje. Hvala mama i za tu tako malenu, a veliku stvar. Kako ju je samo zapeglavala i jedva ušila moj mali grudnjak da budem sretna. I na kraju imam ekskluzivno djelo mog najvećeg kreatora. Eh. Vratilo me", rekla je za kraj.

Ivana je nedavno na Instagramu objavila dirljivu posvetu svojoj pokojnoj mami na njezin rođendan.

"Godina se okrenula. Često mi je teže nego prošlog proljeća, vjerojatno jer je sada sve stvarnije…mozak se primirio. Na trenutke i pomirio sa svime što je smrt napravila životu. Zastrašujuće je koliko se bol ne da van. Ali pričam ti o tome svaki dan. Zašto mi živi razgovaramo s onima kojih nema…? Valjda nam služi kao analgetik, flaster, persen, prigušivač…. Hm. Sjetim te se svakih nekoliko minuta. U random situacijama… dok samujem, dok radim, u društvu, usred razgovora, pjesme, za vrijeme jela, dok se smijem, gledam sunce i tražim te u njemu, u snovima svako malo… tu si", napisala je Mišerić u opisu starih fotki na kojima pozira s mamom.

