Ivana Mišerić je na Instagramu emotivnom objavom obilježila rođendan svoje pokojne majke.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić na Instagramu je objavila dirljivu posvetu svojoj pokojnoj mami na njezin rođendan.

"Godina se okrenula. Često mi je teže nego prošlog proljeća, vjerojatno jer je sada sve stvarnije…mozak se primirio. Na trenutke i pomirio sa svime što je smrt napravila životu. Zastrašujuće je koliko se bol ne da van. Ali pričam ti o tome svaki dan. Zašto mi živi razgovaramo s onima kojih nema…? Valjda nam služi kao analgetik, flaster, persen, prigušivač…. Hm. Sjetim te se svakih nekoliko minuta. U random situacijama… dok samujem, dok radim, u društvu, usred razgovora, pjesme, za vrijeme jela, dok se smijem, gledam sunce i tražim te u njemu, u snovima svako malo… tu si", napisala je Mišerić u opisu starih fotki na kojima pozira s mamom.

"Ima nešto veliko u tome kako ‘vozim’ to svoje postojanje i ti si sa mnom unutra, a da nitko ni ne zna koliko često mi ‘blicaš’ …ni kojim intenzitetom, niti na kojim mjestima. Ne mogu ni znati jer neću im ni reći. To je naša sila. Oživljavam uspomene, samo da te čim više imam u tom neimanju. Da, dug je put suza, rekli su mi, ti si to najbolje znala. Razumijem sve. Stavile smo ti lijepe ružice za rođendan. Jučer ti je i Buca bila. Teško je mama. Nije da se žalim, ali praznina me stišće. Potegnut ću i za tebe ovaj život! Bit će sve ok. Sretan ti rođendan Bubice moja. Kako te samo volim", napisala je.

Brojne kolegice i kolege javile su joj se u komentarima te su joj ostavljale emotikone srca i poruke podrške. Neki su joj priznali i da su se rasplakali na njezinu objavu.

