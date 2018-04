Ivana Kindl progovorila je svojem dugogodišnjem partneru Alenu Križaju, ali i putovima koje je prošla kroz život.

Ivana Kindl uskoro sprema koncert kojim će obilježiti 16 godina karijere. Iza nje je puno lijepih pjesama, a nove pjesme pune su njezinih životnih spoznaja te proizašle iz nekih razočarenja.

''Prilično sam senzibilna i teško prihvaćam nepravdu, zlobu pa ponekad prolazim depresivna razdoblja. Lekcije se najviše nauče u odnosu s ljudima, treba se okružiti osobama koje istinski razumiju tvoje biće, maknuti se od onih koji energetski crpe. Još imam za učiti, to je sigurno", kazala je Ivana Kindl koja je krenula gaziti četrdesete.

Pjevačica je u dugoj vezi s Ivanom Križajem. On joj je partner ali i poslovni suradnik. Skupa su više od deset godina, ali još se uvijek nisu odlučili uploviti u bračnu luku.

"Alen i ja smo 11 godina skupa, proletjelo je vrijeme. Mi smo netipičan par, ali pronašli smo formulu, nikad nam nije dosadno. Volimo se i svađamo po potrebi, sve izbacimo iz sebe i nikad nema durenja. Ne fejkamo. Svi koji me znaju, ne ispituju me više za brak, a roditelji nikad nisu vršili presing po tom pitanju i to je super", kazala je Ivana za Story.