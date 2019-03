U showu "Ples sa zvijezdama" svoje će plesne sposobnosti pokazati 11 hrvatskih zvijezda.

Samo nekoliko sati dijeli nas od početka najiščekivanijeg i najvećeg plesnog spektakla u Hrvatskoj, showa Nove TV "Ples sa zvijezdama".

U showu će svoje plesne sposobnosti pokazati 11 hrvatskih zvijezda u parovima s profesionalnim plesačima, a njihov napredak pratit ćemo iz emisije u emisiju pred malim ekranima.

Plesne cipelice obut će fitness trenerica Viktorija Đonlić Rađa, glumice Ecija Ojdanić i Ana Vučak Veljača, glumac Slavko Sobin, pjevač Damir Kedžo, stand up komičar Ivan Šarić, pjevačica Nives Celzijus, stilist Marko Grubnić, spisateljica Josipa Pavić Bernardini, influencerica Sonja Kovač i novinar Davor Garić.

S njima će zaplesati profesionalci Marko Mrkić, Mateo Cvenić, Gordan Vogleš, Marko Šapina, Damir Horvatinčić, Mario Ožbolt, Valetina Walme, Gabriela Pilić, Ela Vuković, Paula Jeričević i Helena Janjušević.

Stand up komičar Ivan Šarić spreman je za početak plesnog spektakla, no kaže kako su reakcije prijatelja i bližnjih na njegovo sudjelovanje bile podijeljene. Tako su zaručnica Korana Gvozdić i mama bile presretne, dok su se prijatelji malo narugali na njegov račun, no brzo su mu priznali kako oni ne bi to mogli izvoditi pred cijelom Hrvatskom i to u live emisiji.

"Svaki put nakon treninga od 3 sata požalim svoju odluku", našalio se Ivan te priznao kako nije očekivao da će svakodnevni treninzi biti tako naporni.

"Smršavio sam 5 kila, osušio se, razbildao sam se, imam masnice, bole me koljena, kuk i stopala. Uglavnom, više me toga boli, nego što sam smršavio i postao mišićaviji."

Ističe kako je jako sretan što je dobio Paulu Jeričević kao plesnu partnericu, no priznaje kako ga drila bez milosti, pa ju zove "nazi Paula". A kad smo ga pitali na što nikada ne bi pristao kada je u pitanju ovaj show, pokazao je zašto obožavamo njegov smisao za humor.

"Nikad ne bih obukao košulju sa šljokicama koja izgleda kao umirovljena disco kugla s manjkom kromosoma ili nešto prozirno."

Imao je i poruku za sve gledatelje koji misle kako je njihov posao lak, a što im je poručio saznajte u video intervjuu u našoj galeriji.

ublika će imati priliku telefonskim putem glasovati za svoje favorite, a četveročlani žiri u sastavu Dinka Bogdanića, Almire Osmanović, Nicolasa Quesnoita i Tamare Despot plesnim će parovima dodijeljivati stručne ocijene.

Emisije uživo moći ćete pratiti svake nedjelje u programu Nove TV, a sudeći prema najavama očekuje nas dosad neviđeni i atraktivni show. Gledatelje će kroz emisije voditi Mia Kovačić i Janko Popović Volarić.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.