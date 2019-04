Iva Majoli, Ana Konjuh i Donna Vekić bile su među brojnim poznatim Hrvatima na reviji Aleksandre Dojčinović.

Jedne od najuspješnijih hrvatskih tenisačica Iva Majoli, Ana Konjuh i Donna Vekić zablistale su na jednom od najiščekivanijih događanja sezone, modnoj reviji dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Iva, Ana i Donna ne pojavljuju se često na ovakim eventima ali kada se pojave, sve oči su uprte u njih. Lijepe sportašice su za ovu priliku odlučile odnijeti kratke haljine i pokazati noge, a Iva je istaknula i dekolte.

Tenisačice su bile među brojnim poznatima koji nisu htjeli propustiti Aleksandrinu reviju kojom je najavila ljeto iz snova i predstavila novu kolekciju "Resort 2019". Tu su se našli komičar Ivan Šarić i njegova djevojka Korana Gvozdić, glumice Petra Kurtela i Marija Borić, voditeljica Monika Kravić, bivša manekenka Branka Krstulović, manekenka Tatjana Dragović i pjevač Vlaho Arbulić, arhitekt Ante Vrban i drugi.

Bila je to njena sedma samostalna revija, kojom se osvrnula na Nikolu Teslu, modernizirajući njegovu ostavštinu na način na koji bi i on sam to radio danas, pa se revija po prvi put u povijesti branda, ali i općenito hrvatske mode, zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, održala istovremeno na dvije lokacije - u Tehničkom muzeju i u live prijenosu u najboljem novoizgrađenom kinu Europe, nagrađenom od strane ICTA u 2018., CineStaru 4DX Mall of Split, za odabrane uzvanike, uz dva paralelna after partya.